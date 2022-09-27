Фото: скриншот видео.

На Кубани мобилизованный 58-летний ветеран-афганец выразил готовность служить России. Он является жителем Павловского района. Мужчина сам захотел отправиться в зону специальной военной операции.

Родственники Александра Юрьевича Жогло позвонили на номер горячей линии. Они хотели узнать, правильно ли их дорогому человеку отправили повестку. Чуть ранее мужчину мобилизовали военным комиссариатом Павловского и Крыловского районов.

- 58-летний житель Кубани имеет звание лейтенанта и боевой опыт. Он служил в рядах советской армии в республике Афганистан. В правомерности его мобилизации сомневались родственники, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

На обращение отреагировали. В военном комиссариате провели проверку. Она подтвердила верность действий районного военкомата. Но, самое главное, что Александр Жогло лично подтвердил свое желание служить.

Находясь в военной части, мужчина записал видеообращение.

- Я иду по мобилизации без чьего бы то ни было принуждения. Все по собственной инициативе, - заявил Александр Жогло.

Мужчина уточнил, что его боевой опыт и служба в Афганистане может пригодиться в зоне специальной военной операции.

На данный момент Александр Юрьевич находится в военной части. Там он начинает подготовку и восстанавливает навыки военной службы.

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