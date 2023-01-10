В Краснодаре за сутки до обрыва троса в лифте, который рухнул с девушкой, чуть не случилось страшное

В УК пройдут проверки, лифты пока закрыты на ремонт

В одной из многоэтажек по улице Зиповской в Краснодаре произошло ЧП. Там оборвался лифт с пассажиркой внутри. Девушку спасли тросы, экстренное торможение заняло пару секунд – в свободном падении кабина находилась этаж – с 13 по 12. Отделавшуюся испугом местную жительницу вызволяли из железного плена спасатели. После инцидента прокуратура начала проверку, подключилось и управление по жилищным вопросам города.

Сообщения о ЧП разлетелись по краевым и федеральным СМИ. После резонанса всплыла еще одна шокирующая деталь. За сутки до обрыва троса в лифте, который рухнул с девушкой, чуть не случилось страшное. Оказалось, что кабина уже срывалась ранее с пожилой женщиной. Видео оставила в соцсетях ее дочь с просьбой тщательно разобраться в ситуации пока не случилось еще одного похожего случая или хуже - трагедии.

- В лифте в доме на Зиповской 8 января сорвался лифт с девушкой, после этого в отношении УК была назначена проверка. Так вот, за сутки до этого, а именно 7 января, моя мама также, как и та девушка пролетела один или два этажа в кабине этого лифта. После ЧП у нее случилось ущемление нерва, сильно болит спина, появился отек. В настоящее время я делаю ей уколы от боли, помимо всего, она до сих пор в шоке, - пожаловалась девушка.

Пострадавшая просит надзорное ведомство учесть и этот случай и не позволить УК избежать ответственности. К слову, проверка управляющей компании назначена на сегодня, 10 января. Эксперты выяснят, на сколько безопасно использование лифтового оборудования и каким образом оно обслуживается.

Лифты в 25-этажном доме пока остаются закрытыми на ремонт, в чате сообщается, что жильцам пообещали запустить оборудование в течение трех дней.