Мэрия Краснодара прокомментировала ЧП с рухнувшим лифтом

Проводится проверка

В жилом доме по улице Зиповской в Краснодаре оборвалась кабина лифта с пассажиркой внутри. К счастью, лифт пролетел один этаж и остановился. В мэрии сообщили, что в УК проведут проверку.

- Как рассказали в управлении по жилищным вопросам, 10 января в отношении управляющей организации ООО «Репино» будет проведена проверка соблюдения лицензионных требований при управлении многоквартирным домом. А именно - на предмет безопасного использования лифтового оборудования в многоквартирном доме по улице Зиповской, 34/1, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что проверку организовала прокуратура.