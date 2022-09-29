В Сочи медведи стали чаще выходить к людям

Косолапых заметили в Сочи. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Сочи туристы и местные жители с приходом осени все чаще стали замечать медведей. При этом косолапые появляются не только в горной местности, а даже рядом с отелями и ресторанами.

Медвежонка, атакующего теплицу, заметили туристы на территории одного из санаториев Сочи. Косолапый упорно пытался попасть внутрь сооружения. На протяжении минуты медвежонок переминался с лапы на лапу, явно негодуя. Все попытки раздобыть себе еду оказались тщетны. По словам очевидцев, медведь уже здесь чувствует себя как дома.

-Мишка находится на территории уже неделю. Косолапый гость пришел из леса в прошлое воскресенье, - рассказывают отдыхающие.

А еще местные жители заметили медведицу с малышом возле дороги, они убегали в лес. Скорее всего, мишки просто испугались машин. Медведица постоянно оглядывалась, контролируя своего малыша. Косолапые скрылись в лесу за считанные секунды.

Одной из версией, почему медведи чаще стали выходить осенью к людям, эксперты называют плохой урожай ягод. Из-за аномальной жары черемуха, малина и черника осыпались. Медведям не хватает еды. Поэтому звери ищут себе пропитание перед спячкой в другом месте.