В Сочи леопардам в неволе прививают инстинкты хищника

Специалисты придумали искусственные норы. Фото: https://t.me/leopardcenter

В Сочи в Центре восстановления леопарда хищникам помогают приспособиться к диким условиям. Филоу привезли сюда почти два года назад. Тогда леопарду было 8 лет.

- На сегодняшний день специалисты продолжают подготавливать хищника для выпуска в естественную среду обитания. Зверя учат избегать людей и развивают охотничьи инстинкты, - сообщили сотрудники Центра.

Специалисты придумали искусственные норы. Они являются одним из способов кормления подопечных. Это помогает развивать и поддерживать главные инстинкты леопардов.

Конструкция выполнена в форме колодца, в которой вырезаны три дыры. Благодаря такому строению, хищнику становится намного сложнее добыть себе пищу.

- Леопарду необходимо научиться действовать не только инстинктивно, но и разумно. Иначе говоря, выработать свою тактику охоты, - рассказали в пресс-службе Центра восстановления леопарда.

Кураторы программы опубликовали в соцсетях видео подобного обучения. На кадрах видно, как Филоу старается поймать кролика из прочного короба. Хищник недовольно виляет хвостом и нервно спрыгивает. Леопард долго мучался, жадно посматривая на свою добычу. Спустя некоторое время Филоу все-таки удалось найти подход и поймать кролика.

Кстати, когда леопарда будут выпускать в дикую природу, его не оставят на самотек. На него наденут специальный спутниковый ошейник, впервые изготовленный в России. Благодаря прибору ученые смогут отслеживать местонахождение леопарда и его состояние.

Ранее сообщалось, что трех переднеазиатских леопардов из центра восстановления Сочи выпустили в дикую природу в Северной Осетии. Хищников несколько месяцев готовили к естественным условиям.