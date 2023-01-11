Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2023 11:09

Грунтовые воды выходили из берегов. Краснодарское водохранилище могло поглотить четыре хутора

Со стороны Адыгеи завершили реконструкцию Краснодарского водохранилища
Валерия ГОДОВНИКОВА
На реконструкцию сооружений было направлено порядка 466 млн рублей

На реконструкцию сооружений было направлено порядка 466 млн рублей

В Адыгее завершилась масштабная реконструкция Краснодарского водохранилища. Работы смогли спасти жизни около 5,4 тысяч человек! Водоем мог затопить сразу четыре республиканских хутора. В зоне риска от подтоплений находились хуторы Набережный, Свободный и Водный, а также аул Хатукай - общая площадь которых достигает 4 тысяч гектаров.

Для того, чтобы защитить территории от удара стихии в 2018 году стартовали работы на Краснодарском водохранилище. Было принято решение укрепить берега, дабы не допустить трагедии. На реконструкцию сооружений было направлено порядка 466 млн рублей.

- Реконструкция объектов Краснодарского водохранилища в Красногвардейском районе Адыгеи позволила понизить уровень грунтовых вод до проектных параметров и существенно улучшить гидрогеологическую обстановку в ауле Хатукай, - отметил заместитель руководителя филиала «Краснодарское водохранилище» Центррегионводхоза Росводресурсов Геннадий Никифоров.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», благодаря произведенным работам была также восстановлена пропускная способность дренажных каналов. В их системе построили 28 смотровых колодцев, вместо запланированных 19.

Масштабная работа на территории Краснодарского водохранилища длились на протяжении четырех лет. Теперь для отслеживания уровня подземных вод в долине Хатукай и оценки работы сооружений установлена система мониторинга. Это позволит держать на контроле ситуацию на объекте.

КСТАТИ

20 лет назад, в 2002 году, на большей части южных регионов начались затяжные и проливные дожди с грозами. Тогда на Адыгею обрушилась беда. Только за сутки на территории республики выпало почти втрое больше месячной нормы осадков. Сначала вода стала прибывать в реке Кубань. Сильное течение переполненной Кубани перестало принимать воды Лабы.

В Адыгее из-за паводков затопленным полностью оказался аул Хатукай, который дважды подвергся натиску стихии. В республике затопило 32 населенных пункта. В зоне наводнения оказались 15 786 домов с населением в 43 495 человек. Более 19 100 человек оказались без жилья. Больше всего от стихии пострадали жители Красногвардейского района.

СПРАВКА «КП»

Строительство Краснодарского водохранилища стартовало в 1973 году. Возведение объекта было направлено на защиту от наводнений более 600 тысяч гектаров территории. Население которой составляет порядка 300 тысяч человек.

Водохранилище позволяет контролировать уровень воды, предотвращая ударов стихии в низовьях реки Кубань и на территории Адыгеи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«С каждым днем трещины все больше»: жители Адыгеи опасаются прорыва дамбы на Октябрьском водохранилище

Однако власти региона уверяют – в ближайшее время проведут ремонт (читать далее)

Рассыпается на глазах. Жителей беспокоит разрушающийся шлюз Шапсугского водохранилища в Адыгее

В Адыгее Шапсугское водохранилище реконструируют к 2026 году(читать далее)

АдыгеяОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ