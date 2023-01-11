Грунтовые воды выходили из берегов. Краснодарское водохранилище могло поглотить четыре хутора

На реконструкцию сооружений было направлено порядка 466 млн рублей

В Адыгее завершилась масштабная реконструкция Краснодарского водохранилища. Работы смогли спасти жизни около 5,4 тысяч человек! Водоем мог затопить сразу четыре республиканских хутора. В зоне риска от подтоплений находились хуторы Набережный, Свободный и Водный, а также аул Хатукай - общая площадь которых достигает 4 тысяч гектаров.

Для того, чтобы защитить территории от удара стихии в 2018 году стартовали работы на Краснодарском водохранилище. Было принято решение укрепить берега, дабы не допустить трагедии. На реконструкцию сооружений было направлено порядка 466 млн рублей.

- Реконструкция объектов Краснодарского водохранилища в Красногвардейском районе Адыгеи позволила понизить уровень грунтовых вод до проектных параметров и существенно улучшить гидрогеологическую обстановку в ауле Хатукай, - отметил заместитель руководителя филиала «Краснодарское водохранилище» Центррегионводхоза Росводресурсов Геннадий Никифоров.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», благодаря произведенным работам была также восстановлена пропускная способность дренажных каналов. В их системе построили 28 смотровых колодцев, вместо запланированных 19.

Масштабная работа на территории Краснодарского водохранилища длились на протяжении четырех лет. Теперь для отслеживания уровня подземных вод в долине Хатукай и оценки работы сооружений установлена система мониторинга. Это позволит держать на контроле ситуацию на объекте.

КСТАТИ

20 лет назад, в 2002 году, на большей части южных регионов начались затяжные и проливные дожди с грозами. Тогда на Адыгею обрушилась беда. Только за сутки на территории республики выпало почти втрое больше месячной нормы осадков. Сначала вода стала прибывать в реке Кубань. Сильное течение переполненной Кубани перестало принимать воды Лабы.

В Адыгее из-за паводков затопленным полностью оказался аул Хатукай, который дважды подвергся натиску стихии. В республике затопило 32 населенных пункта. В зоне наводнения оказались 15 786 домов с населением в 43 495 человек. Более 19 100 человек оказались без жилья. Больше всего от стихии пострадали жители Красногвардейского района.

СПРАВКА «КП»

Строительство Краснодарского водохранилища стартовало в 1973 году. Возведение объекта было направлено на защиту от наводнений более 600 тысяч гектаров территории. Население которой составляет порядка 300 тысяч человек.

Водохранилище позволяет контролировать уровень воды, предотвращая ударов стихии в низовьях реки Кубань и на территории Адыгеи.

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