Сжег сотни личных дел, чтобы согреться. На Кубани поймали мужчину, устроившего пожар в здании УФСИН

Подозреваемый задержан Фото: кадр из видео

На Кубани задержали мужчину, подозреваемого в поджоге архива УФСИН. Им оказался местный житель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, пожар произошел ночью 9 января в Новокубанске. Огонь разгорелся в здании по улице Кооперативной, 95, в котором расположен филиал уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району и Новокубанский филиал Краснодарской краевой коллегии адвокатов.

При пожаре сгорела часть личных дел ранее осужденных лиц

Прибывшие в 04:20 на место пожарные потушили возгорание на площади в восемь квадратных метров. В результате никто не пострадал, но огонь уничтожил часть личных дел ранее осужденных лиц, снятых с учета инспекции по отбытии наказания.

Тем временем предварительной причиной пожара назвали поджог. По факту возгорания было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества путем поджога». УФСИН также организовало внутреннюю проверку для оценки ущерба.

Спустя сутки подозреваемого в поджоге удалось установить и задержать.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска краевого главка совместно с коллегами ОМВД РФ по Новокубанскому району и УФСБ России по краю задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге административного здания, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

На допросе мужчина рассказал, что попал в помещение через разбитое окно. Увидев бумагу, он поджег ее, чтобы согреться, а затем ушел.

Мужчина проник в здание через разбитое окно

Теперь подозреваемому за пожар, уничтоживший личные дела в архиве, грозит до пяти лет лишения свободы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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