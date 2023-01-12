Одну пассажирку вернули к жизни, 8-летняя девочка получила перелом: О состоянии пострадавших в ДТП с КамАЗом и автобусом на Кубани рассказали врачи

Фото: t.me/opershtab23

В Армавире возбудили уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом. В результате аварии один человек погиб, еще семеро пострадали. Об этом сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Вечером 11 января на автодороге «Кавказ» в районе города Армавира произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и КамАЗа. В результате аварии один из пассажиров автобуса погиб, травмы различной степени тяжести получили еще пять пассажиров автобуса, в числе которых 8-летняя девочка, а также оба водителя транспортных средств, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань в ведомстве.

По данным ГИБДД по региону, водитель большегруза на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора и влетел в автобус.

О состоянии пострадавших рассказали врачи. После жесткого ДТП семь человек были доставлены в больницу. Школьницу госпитализировали в детское хирургическое отделение армавирской больницы с закрытым переломом правой ключицы со смещением. Трое человек находятся в реанимации, за их жизнь борются врачи.

Фото: t.me/opershtab23

Известно, что водитель автобуса повредил в ДТП позвоночник, водителю КамАЗа повезло больше, он отделался ушибами.

Одну из пассажирок удалось вернуть к жизни на операционном столе. Женщина в аварии получила перелом основания черепа и впала в кому. Была зафиксирована клиническая смерть, но через 10 минут реанимационных мероприятий ее удалось вернуть к жизни.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе связанные с вопросами соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров.

Материалы будут изъяты из органов МВД и переданы в следственные органы СК России по краю.