Оледеневшая красота. Во что превратились водопады Руфабго в Адыгее из-за морозов

Водные потоки замерли. Фото: Юрий Гайдидей

Адыгея, как и большинство регионов России, находится во власти морозов. Ночью отметки достигают непривычно низких значений - они падают до минус 12-14 градусов. Большинство водоемов региона превратились в каток. А одна из самых популярных достопримечательностей республики - водопады Руфабго - превратились в ледяные глыбы.

Водопады Руфабго во власти погоды. Фото: Юрий Гайдидей

Стоит сказать, что это излюбленное место у местных жителей и гостей республики. Летом туристы привыкли видеть водопады, как бурлящие падающие вниз столбы воды, поднимающие вокруг себя водную пену. Но этой зимой водопады застыли.

Местные жители запечатлели на камеру необычное явление. При низкой температуре брызги замерзли в полете и, оседая, образовали наледь вокруг водопада.

Морозы создали зимнюю сказку. Фото: Юрий Гайдидей

Красота такого природного чуда завораживает и вдохновляет.

- Это просто невероятно! Такое величие и красота, глаз не оторвать, - восхищаются местностью на фото пользователи соцсетей.

На одной из главных достопримечательностей республики водопады превратились в огромные ледяные сосульки. Фото: Юрий Гайдидей

Отметим, что водопады Руфабго находятся в списке особо охраняемых республиканских зон.

- В республике насчитывается 20 природоохранных территорий, из них две – федерального значения, - рассказывал глава региона Мурат Кумпилов. - Это знаменитый Майкопский ботанический сад Адыгейского госуниверситета, водопады Руфабго, природный парк Большой Тхач. Всего особо охраняемые природные территории занимают в республике 116 тысяч гектаров.

Природа в этом месте притягивает посетителей, как в теплое время года, так и холодное. Летом сюда приезжают, чтобы полюбоваться зеленью, охватывающей скалы.

Вместо бурного схождения вод кругом царит тишина. Фото: Юрий Гайдидей

Однако, настоящая сказка начинается зимой. Свое название водопады получили за крутой нрав. Руфабго с адыгейского означает «свирепый, бешеный». Но в зимнее время горные потоки замолкают, не в силах сопротивляться морозам.

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