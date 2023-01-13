«Поливали святой водой и изгоняли демона». Как родственники мужчины, убившего кошку в прямом эфире, относились к его бывшей жене

Житель Кубани убил котенка в прямом эфире Фото: Олег УКЛАДОВ

Родственники мужчины, который убил кошку во время видеозвонка, считали его бывшую избранницу демоном. Они винили женщину в странном поведении своего сына.

Житель Кубани убил котенка после того, как узнал, что его дети хотели на Новый год не животное, а елку. Страшный инцидент произошел во время прямой трансляции 21 декабря. Мальчики четырех и шести лет увидели кота в лужи крови. Они испугались и начали кричать, но мама успокоила их. Женщине пришлось соврать и сказать, что у малыша просто выпали зубы.

После рокового момента, который транслировался в интернете, бывшая жена нарушителя отошла от детей и начала спрашивать, почему он так поступил.

- Это не я! Ты его убила, - сказал обидчик в прямом эфире.

По рассказам бывшей жены, мужчина искренне считает ее демоном, который вселяется в тело и управляет волей человека. При этом родственники нарушителя думают абсолютно также.

- Они приходили к нам на заседания и в зале суда поливали меня святой водой и посыпали солью. Так изгоняли демона, - поделилась женщина.

Мать двоих детей уточняет, что ее бывший избранник совсем недавно проходил лечение в психиатрической больнице.

- Он два месяца лежал в клинике, но это ему не помогло, - сообщила бывшая жена.

В настоящее время видеозвонком, который завершился смертью животного, заинтересовались в полиции.

- Сотрудники зарегистрировали данный факт противоправной деятельности. На данный момент полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств случившегося и задержанию злоумышленника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Видео ужасной расправы можно посмотреть в нашем Телеграм-канале.