«Ребенок будет лежать не полгода, а всю жизнь»: Врач обескуражил заявлением мать мальчика, выпавшего из окна в Краснодаре

Гордей настроен оптимистично, а это главное

8-летнего Гордея нашли возле многоэтажки в Краснодаре без сознания. Мальчик упал с большой высоты. Что стало причиной несчастного случая – неизвестно до сих пор. Ребенок собирался в школу и в сообщениях сообщил своему однокласснику, что пойдет вместе с ним. Но в назначенное время его на месте не был, он лежал на больничной койке в реанимации.

Гордея на улице нашли случайные прохожие. Они вызвали скорую и нашли маму, которая была в это время на работе. Шансов выжить при таких травмах мало, так говорили врачи, но делали все возможное. И Гордей справился, он пришел в себя после нескольких операций.

Каждый день мальчик радует маму своими достижениями: шевелит руками, чаще улыбается и шутит. Но вот нижняя часть тела остается обездвиженной. Ребенка отпустили домой, медики уверены, что восстанавливаться родные стены помогут намного быстрее.

Родные надеются и верят, что Гордей не только встанет, но и будет ходить. Он уже сделал многое, чтобы понять, что невозможное возможно. Только вот перед выпиской один из врачей больницы обескуражил заявлением маму мальчика Настю.

- Вы мне сейчас хотите сказать, что мой сын безнадежно больной? Ему нужно лежать еще полгода?

- Ребенок будет лежать не полгода, а всю жизнь, - отрезал доктор.

Настя пыталась найти поддержку в соцсетях, она опубликовала это видео со словами доктора на своей страничке. Но также получила в свой адрес шквал негатива. Многие стали писать, что ребенок обречен, не стоит подавать ложные надежды и верить в чудеса. Но, к счастью, не меньшая часть людей уверены, что такие заявления от человека в белом халате как минимум не этичны.

При все этом Настя мужественно держится, утирая предательски выступающие на глазах слезы, и всем хейтерам отвечает: «Вы еще увидите, как мой сын пойдет!».

Неравнодушные краснодарцы, чтобы поддержать Настю, перечисляют деньги на карту по номеру телефона: 8-918-154-70-34. Потому что ребенку предстоит долгая реабилитация, требующая много сил и средств.

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