Скриншот с видео

Российский певец Константин Легостаев пропал без вести после купания в Сочи. По предварительной информации, артист приехал в курортный город по работе, после чего решил отдохнуть на пляже. Он взял маску, зашел в море понырять, но обратно на берег не вышел.

Его подруга опубликовала последнее видео перед пропажей. На кадрах Легостаев в красных шортах ныряет в воду, затем ролик прерывается.

- Только недолго! — крикнула знакомая Легостаеву вслед и больше его не видела.

Женщина написала заявление в полицию спустя семь часов после пропажи. Сейчас проводится проверка.

- По факту пропажи 46-летнего гражданина материал зарегистрирован в дежурной части УМВД России по городу Сочи. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По обновленным данным, российского певца Константина Легостаева нашли живым после пропажи в Сочи. Он сутки не выходил на связь, сейчас находится в следственном отделе.

Напомним, что в Сочи действует штормовое предупреждение. В течение суток на курорте ожидаются ливни и ураганный ветер.

СПРАВКА "КП"

Константин Легостаев — российский певец, композитор и актер. Финалист телевизионного проекта Первого канала «Фабрика звезд - 5» Аллы Пугачевой. Является исполнителем треков к таким фильмам, как «Игра», «Карпов» и «Особо Опасен» Тимура Бекмамбетова. Также артист был фронтменом популярной рок-группы «Deльта».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Популярный певец Константин Легостаев пропал без вести в Сочи

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