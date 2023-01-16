Родила и выбросила тело новорожденного в реку. Мать младенца, найденного мертвым в Карачаево-Черкесии, спустя 5 лет задержали на Кубани

Тело малыша нашли весной 2017 года на левом берегу поймы Большого Ставропольского канала Фото: кадр из видео

На Кубани задержали жительницу Карачаево-Черкесии, обвиняемую в убийстве новорожденного малыша. Поиски женщины длились 5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Все произошло в апреле 2017 года. Тело малыша обнаружили на левом берегу поймы Большого Ставропольского канала в Усть-Джегутинском районе. В тот момент установить подозреваемых в убийстве ребенка не удалось. Расследование и поиски продолжались несколько лет.

За это время эксперты-криминалисты провели около 650 генетических экспертиз данных ДНК младенца и женщины, которая могла быть его матерью. Очередное исследование прошло в ноябре 2022 года. Тогда сотрудники Экспертно-криминалистического центра МВД по Карачаево-Черкесии выполнили дополнительную молекулярно-генетическую экспертизу с использованием новых технологий.

Полицейские установили близкого родственника, через которого вышли на родителей. 36-летний отец убитого новорожденного жил в Алтайском крае и впервые узнал о происшествии. Позже правоохранителям удалось разыскать и задержать саму мать малыша, что было доказано экспертизой.

Как оказалось, 29-летняя женщина все это время скрывалась в Краснодарском крае. По словам обвиняемой, на убийство ребенка ее подтолкнуло тяжелое материальное положение. При этом о ее беременности никто не знал. Женщина не обращалась в больницу и не вставала на учет.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской республике.

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