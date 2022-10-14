На Кубани дочь восемь лет скрывала, что убила своего отца

Женщина перенесла тело убитого отца и закопала на участке
На Кубани дочь 8 лет скрывала убийство собственного отца. Только в октябре ее задержали.
Следователям женщина сама рассказала, как все произошло.
В декабре 2014 года 53-летний мужчина переехал в Новопокровский район из Краснокамска Пермского края. Сначала он решил пожить у своей сестры. А позже в октябре 2014 года переселился к своей тогда 28-летней дочери. Девушка проживала по улице Льва Толстого в станице Калниболотской.
Но чем дольше они жили вместе, тем больше начали с трудом переносить друг друга. Они часто ссорились на бытовой почве и не могли ужиться. Один из таких конфликтов закончился трагедией.
В тот вечер, 30 декабря, отец и дочь в очередной раз разругались. Разозлившись, дочь схватила нож и несколько раз ударила им отца. Тот упал и больше не поднялся – смерть наступила мгновенно. Отойдя от ужаса, что сама все это натворила, дочь решила скрыть преступление.
Она не стала звонить в полицию и вызывать скорую. Вместо этого перенесла тело и закопала здесь же, в саду собственного дома. После этого она продолжала еще три года жить на Кубани, а в 2017 году уехала в Красноярский край. Убившая своего отца поселилась в Канске, где и жила до задержания.
Тем временем о пропаже мужчины никто не сообщал в полицию. Правда вскрылась лишь спустя 8 лет.
- В октябре 2022 года об убийстве стало известно правоохранителям. Благодаря проведенным территориальным следственным отделом СКР по краю при участии следователя криминалиста краевого управления СКР следственным действиям и оперативной поддержке сотрудников уголовного розыска районного отдела МВД РФ установлено местонахождение фигурантки. Она под тяжестью собранных улик дала признательные показания, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Задержанную привезли в дом, в котором все произошло. Женщина описала в деталях совершенное преступление и показала место, где похоронила отца. Позже следователи нашли здесь останки убитого мужчины.
Сейчас женщина уже находится в заключении под стражей.
- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен полный комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Скрывался под чужим именем: Краснодарские следователи нашли убийцу спустя 25 лет после преступления
Мужчину, долгое время находившегося в федеральном розыске, задержали в Москве (читать далее)
Пытался выбить долг в 70 тысяч долларов и поплатился жизнью. Спустя 25 лет в Краснодаре осудят двух мужчин за убийство валютчика
Убийство произошло еще в 1996 году (читать далее)
Сделал комнату и молился за души убитых: Житель Кубани спустя 8 лет сознался в жестокой расправе над соседями
Мужчине дали 18 лет тюрьмы (читать далее)