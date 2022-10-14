На Кубани дочь восемь лет скрывала, что убила своего отца

Женщина перенесла тело убитого отца и закопала на участке

На Кубани дочь 8 лет скрывала убийство собственного отца. Только в октябре ее задержали.

Следователям женщина сама рассказала, как все произошло.

В декабре 2014 года 53-летний мужчина переехал в Новопокровский район из Краснокамска Пермского края. Сначала он решил пожить у своей сестры. А позже в октябре 2014 года переселился к своей тогда 28-летней дочери. Девушка проживала по улице Льва Толстого в станице Калниболотской.

Но чем дольше они жили вместе, тем больше начали с трудом переносить друг друга. Они часто ссорились на бытовой почве и не могли ужиться. Один из таких конфликтов закончился трагедией.

В тот вечер, 30 декабря, отец и дочь в очередной раз разругались. Разозлившись, дочь схватила нож и несколько раз ударила им отца. Тот упал и больше не поднялся – смерть наступила мгновенно. Отойдя от ужаса, что сама все это натворила, дочь решила скрыть преступление.

Она не стала звонить в полицию и вызывать скорую. Вместо этого перенесла тело и закопала здесь же, в саду собственного дома. После этого она продолжала еще три года жить на Кубани, а в 2017 году уехала в Красноярский край. Убившая своего отца поселилась в Канске, где и жила до задержания.

Тем временем о пропаже мужчины никто не сообщал в полицию. Правда вскрылась лишь спустя 8 лет.

- В октябре 2022 года об убийстве стало известно правоохранителям. Благодаря проведенным территориальным следственным отделом СКР по краю при участии следователя криминалиста краевого управления СКР следственным действиям и оперативной поддержке сотрудников уголовного розыска районного отдела МВД РФ установлено местонахождение фигурантки. Она под тяжестью собранных улик дала признательные показания, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Задержанную привезли в дом, в котором все произошло. Женщина описала в деталях совершенное преступление и показала место, где похоронила отца. Позже следователи нашли здесь останки убитого мужчины.

Сейчас женщина уже находится в заключении под стражей.

- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен полный комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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