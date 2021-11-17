Скрывался под чужим именем: Краснодарские следователи нашли убийцу спустя 25 лет после преступления

Мужчина более 25 лет находился в федеральном розыске Фото: кадр из видео

Убийцу, совершившего преступление в Краснодаре более 25 лет назад, задержали в Москве. Все это время мужчина под другим именем находился в федеральном розыске, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла еще в июле 1996 года. Тогда в краснодарском доме по улице Новороссийской был обнаружен труп 25-летнего мужчины. На теле погибшего зафиксировали четыре огнестрельных ранения. По факту преступления были возбуждены уголовные дела за убийство и хранение оружия. Однако установить место нахождения лица, причастного к трагедии, на тот момент не удалось. Виновного в преступлении объявили в федеральный розыск, и только спустя 25 лет он был задержан.

Все это время мужчина находился вне Краснодарского края. Сразу же после преступления он сменил имя, а задержать убийцу удалось лишь осенью текущего года в столице. На момент преступления ему был 31 год.

Как установило следствие, между мужчиной и его жертвой были разногласия в вопросе денег, виновным в котором был задержанный. В июле 1996 года он пришел в дом к знакомому, выстрелил четыре раза и тем самым убил его. После мужчина ушел и покинул Кубань.

- В ходе допроса задержанный признал вину и дал показания о совершенном преступлении. Сейчас обвиняемый заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается,- сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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