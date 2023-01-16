Цикламены, одуванчики, подснежники: В лесах Адыгеи из-за аномально теплого января распустились первоцветы

Адыгейские леса усыпаны цветами. Фото: https://t.me/lagonakitravel

На календаре 16 января - зимний месяц, казалось бы, за окном должен лежать снег, а термометр показывать минусовые значения. Однако в леса Адыгее пришло аномальное тепло. В республике царит настоящая весна. В связи с этим явлением, в регионе распустились первые цветы.

В республике из-за аномального тепла распустились первоцветы. Фото: https://t.me/lagonakitravel

Благодаря теплой погоде майкопский лес усыпан первоцветами. В соцсетях пользователи делятся фотографиями растений, которые им удалось поймать на прогулках. Поляны пестрят красками.

- Такие красивые цветы кругом! Идеальное время, чтобы отправиться с семьей на пикник. А детворе, чтобы побегать и пособирать букетики, - делятся пользователи в соцсетях.

Поляны пестрят красками. Фото: https://t.me/lagonakitravel

Да, вот куда нужно было падчерице отправляться за цветами по наказу злой мачехи. В республиканских лесах героиня «12 месяцев» смогла бы отыскать не только подснежники в январе. Недавние морозы не нанесли вреда растениям и сейчас здесь можно увидеть еще цикламены и одуванчики.

Недавние морозы не нанесли вреда растениям. Фото: https://t.me/lagonakitravel

Кроме того, гуляя по местности можно встретить и цветущий орешник. Его красивые сережки привлекают не только взор людей, но и многочисленных пчел. Дикий орешник - одно из самых медоносных растений. В пыльце которого содержится много элементов, помогающих восстановиться пчелам после зимы.

В пыльце дикого орешника содержится много элементов, помогающих восстановиться пчелам после зимы. Фото: https://t.me/lagonakitravel

Как сообщают синоптики, весна в регионе продлится до конца января. На данный момент температура воздуха днем в республиканской столице достигает +9 градусов. А уже к середине недели столбики термометра и вовсе повысятся до +16 градусов.

По данным гидрометцентра, тепло сохранится до конца месяца. После чего в республику снова придет похолодание. На смену ярким цветочным полянам придут снега и морозы.

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