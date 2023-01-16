Родилась дочь, стали узнавать на работе: как сложилась жизнь таксиста с ДЦП, которого пассажирка обвинила в приеме наркотиков в Краснодаре

Год назад Женя и Юля стали родителями

Таксиста Женю с ДЦП узнал весь Краснодар после скандала с одной из пассажирок. Женщина снимала его на камеру и обвиняла в употреблении наркотиков из-за его проблем со слухом и речью.

- Ты зачем употребляешь и людей возишь, скажи, - задавала вопрос Евгению пассажирка на видео, которой опубликовала в сети.

- Давайте не будем ругаться, - пытался успокоить женщину таксист с врожденными ограничениями здоровья.

- Ты прикалываешься? – не подозревая в своей ошибки, унижала водителя пассажирка.

После этой поездки водитель Женька сдавал свою смену в слезах. Он читал сообщения под роликом в сети и плакал.

- Он хороший и добрый человек. Его после скандала и жалоб на то, что он был в опьянении агрегатор такси заблокировал. Когда я приехал в таксопарк, я увидел, как он читает в соцсетях комментарии и плачет. Он не мог объяснить, что произошло, - рассказал коллега по работе.

После резонанса за Евгения вступился весь город. Неравнодушные жители требовали, чтобы ему вернули работу, потому что такси – это было единственное место, где он мог заработать себе на жизнь.

О ситуации узнали и местные футболисты. Спортсмены решили поддержать Женю не морально, а материально. Они вместе с болельщиками исполнили мечту таксиста – подарили ему новенький Volkswagen на автомате и слуховой аппарат.

Замучила совесть и зачинщицу скандала. Через некоторое время она пришла с извинениями – прощения просила публично, на камеру.

- Жень, я приехала, чтобы лично перед тобой извиниться. Я была неправа и допустила ошибку. Ты очень хороший человек, - сказала женщина.

Прощать своих врагов – выбор сильных людей. Евгению удалось не только вернуть свое честное имя, но и сохранить работу.

Фото из личного архива семьи

- Женя в такси работает больше пяти лет. За все время такой случай был единственный, когда его обвинили голословно. А сейчас Женю даже стали узнавать, некоторые пассажиры здороваются за руку, все отзывчивые и добрые, - рассказала сестра Алеся со слов Евгения.

Через несколько месяцев после случившегося Женя женился на местной красавице Юлии.

- Нас познакомили общие знакомые. У нас у обоих врожденные особенности - я тоже глухонемая. Эта ситуация еще больше сблизила, я очень за него переживала, - объяснила в сообщениях «Комсомольской правде» - Кубань» девушка.

Фото из личного архива семьи

Как выяснила «Комсомолка», спустя год у пары появилась на свет здоровая дочь, которую назвали Амелия, 4 января ей исполнился годик. А молодой папа Женя продолжает работать в такси, как говорит, трудится на благо своих любимых девочек. Страничку в соцсетях забросил, но фотографии постить продолжает его жена Юлия. В одном из последних признается мужу в любви.

- Спасибо за то, что делаешь меня счастливой, - пишет Юлия.