Константин Легостаев

Российский певец и фронтмен поп-рок-группы «Deльта» Константин Легостаев почти сутки числился без вести пропавшим в Сочи. Следователи даже распространили ориентировку, а наряд полицейских тщательно прочесывал берег моря в поисках артиста. Но спустя несколько часов его случайно увидели прохожие на улице, и Легостаева забрали в следственный отдел для объяснений. Артист оказался живым и невредимым, и утверждает, что понятия не имел о том, что его кто-то ищет.

Многие считают, пропажу певца пиаром. Эту версию, как одну из возможных, рассматривают и правоохранители.

- Есть подозрение, что он вообще никуда не пропадал. Но это пока предположение, все обстоятельства выясняются, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Не верят Константину Легостаеву и пользователи соцсетей. Его чудесное появление вызвало не радостное ликование, а гнев. Россияне считают объяснение о пропажи от самого артиста не очень правдоподобным. Певец сообщил, что «может плавать по два-три часа», а вечером в темноте, когда вышел на сушу просто «потерялся».

«Видимо, намерено все было сделано для того, чтобы поднять шумиху вокруг своей персоны», «Кто-то хайпанул перед выходом нового клипа», «Иногда возраст приходит без мудрости», «Видео снято было с этим расчетом и с его ведома. Поднять на ноги на пустом месте полицию и спасателе — это не от большого ума было сделано», - пишут комментаторы.

При этом, удивителен момент - заявление о пропаже артиста знакомые подали только через семь часов без связи. А прохожие увидели Константина на улице города днем на следующий день, как ни в чем не бывало прогуливающегося по Первомайской. Почему же Легостаев почти сутки не сообщал знакомым и коллегам, с которыми приехал снимать клип, что с ним все в порядке, неизвестно.

К слову, в ЮРПСО МЧС России, которое активно подключается к поискам пропавших, не было по этому поводу заявок и обращений о помощи ни от знакомых, ни от других ведомств.

Следователи продолжают проверку. Понесет ли ответственность Легостаев за переполох в Сочи, остается только предполагать.

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