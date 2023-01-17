«Настоящие герои - те, кого здесь встречаю»: Экс-мэр Краснодара восхитился мужеством добровольцев в зоне СВО

Евгений Первышов выразил слова благодарности всем бойцам на фронте.

Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов в зоне специальной операции находится с конца октября прошлого года. Депутат Госдумы редко выходит на связь, но все-таки волонтерам и блогерам иногда удается с ним пересечься и узнать, как дела. Бывший мэр служит в подразделении вместе с другими жителями Кубани, а также с депутатами. На днях Евгений Первышов попал в кадр одного из роликов.

- Я очень горд находиться здесь с такими воинами. Это цвет нации, это лучшие люди России, это те, кто добровольно стал на защиту нашей Родины, они защищают нас. Пожалуйста молитесь за здоровье этих людей, - сказал автор видео.

После чего Евгений Первышов решил выразить слова благодарности всем бойцам на фронте.

- Настоящие герои - те ребята, которых я здесь встречаю, которые ценою своей жизни освобождают нашу территорию, нашу страну, людей от фашизма и нацизма, сатанизма, который развелся здесь в большом количестве, - сказал бывший градоначальник Евгений Перышов. - Слова благодарности всем бойцам, которые находятся на передовой, в постоянном боевом контакте, в постоянном боевом дежурстве. Сам я уже где-то полтора месяца, наверное, непосредственно здесь нахожусь.

Стоит сказать, что Евгений Первышов наравне с другими добровольцами овыполняет боевые задачи и не собирается домой. Депутат Госдумы уж уведомил партию о том, что хочет продлить срок службы, несмотря на окончание контракта.

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