Записавшийся в добровольцы экс-мэр Краснодара Евгений Первышов показал подготовку на полигоне

На камеру Евгений Первышов рассказал, как проходит обучение в военной части.

Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов проходит подготовку на полигоне. Напомним, ранее стало известно, что депутат Госдумы и по совместительству отец четырех детей записался на фронт добровольцем. Заявление в военкомат он подал еще 19 октября. И буквально сразу же получил добро. 21 октября бывший градоначальник прибыл в центр подготовки добровольцев и мобилизованных в Ростовской области. Откуда и записал короткое видео.

Запись он опубликовал в своем Telegram-канале. На камеру Евгений Первышов рассказал, как проходит обучение в военной части перед тем, как его отправят на выполнение боевых задач спецоперации. Утром 22 октября у него была тренировка на полигоне. И по пути в расположение экс-мэр поделился, чем занимается сейчас.

- Возвращаемся с полигона. Он остался там далеко - 2,5 километра пешком, - рассказывает на видео Евгений Первышов. - Вот этот путь нужно до лагеря преодолеть пешим порядком, по полной разгрузке.

Бывший глава города также добавил, что идет вместе с коллегой после проведения боевых стрельб.

- Достаточно много сегодня стреляли, получили дополнительную подготовку. После обеда у нас медицина и взрывное дело, - добавил депутат.

Также он написал, что условия в части хорошие, настроение у всех боевое.

Стоит сказать, что у Евгения Первышова есть боевой опыт. Так, во время прохождения срочной службы с 1994 по 1996 годы он бывал в горячих точках. Кроме боевой практики, он также имеет опыт гражданской службы.

Свое решение участвовать в специальной военной операции он объяснил тем, что идет добровольцем ради будущего семьи и Родины.

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Об этом экс-глава краевого центра написал в своем Telegram-канале (подробнее)