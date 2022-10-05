Тело успешного бизнесмена нашли во дворе его дома на Кубани

Андрей Горяев. Фото: "ЮгТаймс"

На Кубани во дворе собственного дома в станице Марьянской нашли тело генерального директора ООО «Производственное объединение «Камавторесурс» 58-летнего Андрея Горяева. По предварительным данным, успешный предприниматель покончил с собой.

- Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

К слову, Андрей Горяев владел несколькими магазинами, медицинским центром. Он был известен в Красноармейском районе как непримиримый противник строительства мусорного полигона в станице Полтавской.

На месте происшествия следователи нашли также предсмертную записку. Но ее содержание пока не разглашается.

Местные жители настаивают, что на Горяева в последнее время оказывалось давление. Одним из факторов самоубийства могло стать решение Абинского районного суда. Компании бизнесмена вынесли многомиллионный штраф.

После этого Андрей Горяев был госпитализирован в больницу с тяжелым диагнозом.

- По имеющимся данным, мужчина свел счеты с жизнью в связи с имевшимся у него тяжелым заболеванием. Между тем, все обстоятельства его гибели будут тщательно исследованы в рамках проводимой проверки. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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