Следователи устанавливают причину кончины предпринимателя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причины гибели бизнесмена на Кубани, чье тело нашли во дворе своего дома в станице Марьянской Красноармейского района Кубани, устанавливают следователи. 58-летний Андрей Горяев, предварительно, покончил с собой.

- По факту самоубийства проводится проверка. Назначен ряд экспертиз, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Одной из главных причин такого решения Андрея Горяева следователи считают тяжелую болезнь.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По имеющимся данным, мужчина свел счеты с жизнью в связи с имевшимся у него тяжелым заболеванием. Между тем, все обстоятельства его гибели будут тщательно исследованы в рамках проводимой проверки, - уточнили в ведомстве.

Однако близкие и друзья предпринимателя настаивают на доведении его до самоубийства.

Якобы Андрей Горяев испытывал беспрецедентное давление из-за своей активной гражданской позиции по поводу строительства мусорного полигона в станице Полтавской.

В сентябре он проиграл судебный процесс в Абинске и получил штраф в 32 млн рублей.

Такое решение инстанции стало, по мнению родных Андрея Горяева, убийственным. После этого он попал в больницу.

К слову, на месте происшествия следователи нашли записку. Его содержание не разглашается. Но ее наличие позволит следствию сделать выводы по поводу причин кончины мужчины.

- По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.