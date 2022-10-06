Дядя главаря банды Цапков может выйти из тюрьмы, не отсидев всего срока

Николай Цапок был одни из руководителей кущевской банды. Фото: Артем ФИЛАТОВ

Николай Цапок может выйти из тюрьмы раньше срока. Дядя главаря кущевской банды направил ходатайство в Магаданский суд с просьбой скостить ему оставшиеся годы заключения и заменить их на принудительные работы. Информация появилась на сайте ведомства еще 8 сентября, пишет «Коммерсант». Рассмотрение дела назначено на 6 октября, но было перенесено на конец месяца.

Николай Цапок был осужден на 19 лет лишения свободы за укрывательство убийств 12 человек и незаконное хранение оружия. Он должен выйти на свободу в 2032 году. После вынесения приговора он был этапирован в Магаданскую область в исправительную колонию строгого режима. Преступник отбывал наказание в отряде пенсионеров. Из-за возраста он не работал, хотя в ИК есть цеха для осужденных. Сейчас ему 74 года.

Право на смягчение наказания предусмотрено законом. Но надо отсидеть не менее 2/3 срока. При этом у осужденного не должно быть взысканий, а пострадавшие будут не против, если суд изменит наказание.

- Если участникам цапковской банды назначили по 19 лет лишения свободы каждому, то по УДО они могут выйти только после фактического отбывания наказания не менее 12 лет и 8 месяцев. Служители Фемиды рассмотрят не только это заявление, но и характеристики с места отбывания наказания, - отметил адвокат Ростислав Хмыров.

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