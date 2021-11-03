Кто ответит за убийство главы Кущевской: Бастрыкин потребовал доклад по делу участников банды «цапков»

Глава СК России Александр Бастрыкин. Фото: Следственный комитет РФ

Со дня жестокой резни в станице Кущевской прошло 11 лет. Несмотря на то, что приговор каждый из участников той кровавой бойни уже услышал, более того, все они уже на нарах. Преступлений у банды оказалось гораздо больше, нежели было известно изначально. И в ближайшее время могут прозвучать новые данные о расследовании.

Глава СКР хочет поставить точку в деле участников банды «цапков». Как сообщает rapsinews.ru, одно из главных злодеяний, причастность некоторых лиц к которому еще предстоит установить – убийство в 2002 году главы Кущевского района Бориса Москвича. Причем изначально его смерть не связывали с цапками. «Глухарь» так бы и висел, да один из членов банды, что мотает пожизненный срок, по всей видимости, заскучал и решил разговориться.

- Признательные показания, которые стали основанием для возобновления расследования, дал один из членов банды Владимир Алексеев. По его словам, убийство Бориса Москвича организовали Вячеслав Цеповяз с бывшей супругой, - сообщал kp.ru в июне 2021 года источник в правоохранительных органах.

Убитый глава Кущевского района Борис Москвич.

Как рассказал правоохранителям Вова Беспредел, в убийстве повинны те, кто в 2000 году организовал мошеннические действия с землями совхоза «Степнянский» и колхоза им. Кирова. Это Николай и Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз, который отвечал в банде за экономические вопросы и члены их семей. Кража активов совершалась при участии руководителя АО «Степь» (правопреемник совхоза «Степнянский») Сергея Тесли и его брата Вячеслава Тесли (кличка «Кислый»).

В мошеннических действиях активно принимали участие мать братьев Цапок – Надежда Алексеевна, жена Вячеслава Цеповяза – Наталья Цеповяз (Стришняя), ее брат Иван Стришний. Они решили присвоить себе земли бывшего совхоза «Степнянский», который был переименован в АО «Степь» в 1998 году.

Под руководством бывшего агронома совхоза Сергея Тесли финансовое состояние предприятия резко ухудшилось. Он заключил договоры, по которым земли сельскохозназначения предприятия распределялись между «Артекс», (принадлежащим Цапку), ООО «Слава» (Цеповязу).

За эти данные предприятия были обязаны погасить задолженность перед ГУП «Кубанский Продовольственный Фонд» (Краснодар), которое предоставляло для АО «Степь» товарные займы (семена, удобрения и т.п.). Поручителем по этим сделкам выступила администрация Кущевского района.

Вячеслав Цеповяз и его бывшая жена Наталья Стришняя.

В итоге всю прибыль от сельскохозяйственной деятельности АО «Степь» стали получать члены семей Цапок и Цеповяза, а убытки списывались на предприятие. При этом никаких долгов отдавать они не собирались. Преступлению пытался помешать глава администрации Кущевского района Борис Москвич, который в декабре 2000 года стал у руля. Он потребовал пересмотра раздела земель совхоза «Степнянский», и поставил вопрос перед правоохранительными органами и прокуратурой о проверке его финансово-хозяйственной деятельности.

Для воспрепятствования этому злоумышленники осенью 2001 года организовали поджог здания конторы ОАО «Степь», куда целенаправленно были перемещены все документы по земле, в частности, оригиналы списков пайщиков ОАО «Степь» и вторые экземпляры свидетельств о праве собственности на земельные доли пайщиков. В деловые бумаги впоследствии были внесены имена подставных лиц.

Потому есть основание полагать, что убить Бориса Москвича члены этих семей Цапок и Цеповяза решили после того, как глава администрации стал для них угрозой, отказавшись от «сотрудничества». Они опасались того, что будут лишены земли, а, следовательно, и колоссальных доходов.

Но вот, в чем загвоздка. Через пару месяцев после того, как Владимир Алексеев дал признательные показания, он пошел в отказ.

Владимир Алексеев, мотающий пожизненный срок, сначала дал признательные показания, а затем забрал свои слова обратно.

- Осужденный заявил, что забирает свои слова обратно и ранее предоставленная им информация якобы не является правдивой, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в силовых структурах.

Тем не менее, отменять разбирательства никто не собирается.

- Председатель СК России поручил руководителю СУ СК по Краснодарскому краю Андрей Маслов представить доклад о проведенных следственных действий и собранных доказательствах по уголовному делу об убийстве главы администрации Кущевского района Бориса Москвича, который был убит в январе 2002 года, - отметили в Следственном комитете.

И в ближайшее время расследование доведут до конца. Поставят точку и еще в одном громком преступлении, в котором фигурирует фамилия Федора Стрельцова, находящегося в международном розыске. Он водил дружбу с бандой Сергея Цапка и занимался приумножением «кубышки» ОПГ. Его считают активным участником преступной группировки цапков, но в поле зрения силовиков в ноябре 2010 года он не попадал. Тогда ОПГ жестоко убила станичного фермера Сервера Аметова, его семью и гостей – всего 12 человек.

Именно этот человек по прозвищу «Федя Обнал» может быть причастен к большинству экономических и общеуголовных деяний. Сейчас на нем висят сразу несколько уголовных дел, четыре из которых – за мошенничество в особо крупном размере. Когда началось следствие, Федя Обнал сбежал. Сначала он уехал в Израиль, а оттуда в 2014 году перебрался на Украину, где, как поговаривают, он активно сотрудничает с местным СБУ. Стрельцов объявлен в международный розыск, к делу подключился Интерпол, но вернуть бизнесмена в Россию пока не представляется возможным.

Федора Стрельцова считают активным участником преступной группировки цапков.

Проходит Федя Обнал по делу холдинга «Агрохимавиа», с которым фирма Стрельцова заключила договор на поставку удобрений, а денег так и не перечислила. Ущерб составил 32 млн рублей.

Другое дело о мошенничестве связано с дорогими автомобилями. По фиктивным договорам предприятие Стрельцова завладело двумя Лексусами и одним Мерседесом фирмы ООО «Компаньон». Все вместе авто оцениваются в 11 млн рублей.

Также по версии следствия, Стрельцов незаконно оформил земельные участки, принадлежащие ЗАО «Маяк», на свою фирму. И нанес этим многомиллионный ущерб закрытому акционерному обществу. А еще Федя Обнал завладел акциями кущевского предпринимателя, ущерб составил 50 млн рублей.

Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России Колесникову доложить о ходе расследования дела. Выяснение всех обстоятельств находится под контролем главы СК.

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