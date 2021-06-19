Члены банды цапков стали фигурантами уголовного дела об убийстве главы Кущевского района

Вячеслав Цеповяз

В деле Вячеслава Цеповяза, финансиста в банде цапков и его бывшей жены Натальи Стришной новый поворот. Они признаны подозреваемыми в убийстве главы администрации Кущевского района Краснодарского края Бориса Москвича. Преступление было совершено в 2002 году.

Напомним, на широкую ногу Цеповяз жил даже в тюрьме. Он прославился своими пиршествами строго режима. Вячеслав Цеповяз в заключении ни в чем себе не отказывал, питался вместо баланды крабами и красной икрой, жарил шашлыки и даже владел тюремной пасекой. Позже за "неуставной" быт его перевели в более спартанские условия в омскую колонию №6.

Известно, что Цеповяз не будет отбывать новый срок за вымогательство. Кущевскую ОПГ осудили больше 8 лет назад. Но два года назад сразу несколько бизнесменов подали заявление в полицию и Следком.

Члену банды цапков вернули 17 миллионов квадратных метров земли после закрытия уголовного дела. С собственности Вячеслава Цеповяза сняли арест. Но теперь в деле появились новые обстоятельства.

- Признательные показания, которые стали основанием для возобновления расследования, дал один из членов банды. По его словам, убийство Бориса Москвича организовали Вячеслав Цеповяз с бывшей супругой, - сообщил источник в правоохранительных органах. - Исполнителем преступления стал киллер банды, который покончил с собой в СИЗО.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что бывшую арбитражную судью Ростовской области 43-летнюю Светлану Мартынову посадили на 7 лет за махинации с землями кущевских бандитов - цапков. Они владели тысячами гектаров кубанских полей. В 2014 году им вынесли приговор за многочисленные бесчинства, но детали их преступлений продолжают раскрываться до сих пор.

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«Вымогал предприятия и земли»: кущевские бизнесмены требуют привлечь кума Сергея Цапка к уголовной ответственности В СИЗО Ростова-на-Дону ждут из омской колонии Вячеслава Цеповяза. После скандала с крабами и красной икрой бандита из ОПГ Сергея Цапка, которого осудили на 19 лет за преступления в Кущевской, перевели из Амурской области в Омскую. А теперь он отправился в «путешествие» на юг - в Ростове Цеповяз пробудет месяц. Его будут допрашивать по делу о вымогательстве крупной суммы у четырех предпринимателей из Кущевской (продолжение)

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (продолжение)