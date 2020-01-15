«Вымогал предприятия и земли»: кущевские бизнесмены требуют привлечь кума Сергея Цапка к уголовной ответственности

В СИЗО Ростова-на-Дону ждут из омской колонии Вячеслава Цеповяза. После скандала с крабами и красной икрой бандита из ОПГ Сергея Цапка, которого осудили на 19 лет за преступления в Кущевской, перевели из Амурской области в Омскую. А теперь он отправился в «путешествие» на юг - в Ростове Цеповяз пробудет месяц. Его будут допрашивать по делу о вымогательстве крупной суммы у четырех предпринимателей из Кущевской.

Говорят, в СИЗО Ростова-на-Дону Цеповяза ждет каша и котлеты, а вовсе не крабы и шашлыки.

Кстати, по делу о вымогательстве 70 млн рублей у предпринимателя Александра Исюка сейчас уже проходят бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя и ее брат. Экс-супругу кущевского бандита задержали летом прошлого года. Несколько месяцев она провела в СИЗО Ростова-на-Дону, а потом ее выпустили под домашний арест. Сейчас дело уже слушается в областном суде.

Проходить будет по этому делу и Вячеслав Цеповяз. Только в отношении него все материалы выделил в отдельное производство. И как стало известно «КП»-Кубань», обвинение цапку еще не предъявили. Это планируют сделать во время его пребывания в следственном изоляторе Ростова.

Задержание Ходыча в 2010 году

- Всего потерпевших по делу о вымогательстве четверо – Валерий Дорошенко, Николай Гордик, Сергей Холмовой и Александр Исюк, - пояснил сайту «КП»-Кубань» один из их адвокатов Генрих Хачатуров. – Их дела соединили в одно. И отвечать за это будет Цеповяз. Именно он и некоторые члены банды, в которую он входил, вымогали у этих предпринимателей из Кущевской предприятия, земли и деньги.

Получается, что на Вячеслава Цеповяза заведут новое уголовное дело.

Собираются привлечь к ответственности по этому делу и давнего друга Цеповяза - экс-милиционера Александра Ходыча (он же кум Сергея Цапка, правда сам это отрицал).

Ходыч – это бывший начальник кущевского центра по противодействию экстремизма. После жестокого убийства 12 человек в доме станичного фермера Сервера Аметова (оно случилось в ноябре 2010 года) силовики стали трясти и Александра Ходыча. Тогда же выяснилось, что работая в органах, он не только закрывал глаза на творившиеся в Кущевской безобразия, но еще и покрывал банду.

В апреле 2012 года Александра Ходыча осудили на восемь лет за мошенничество с использованием служебного положения. Экс-глава центра по борьбе с экстремизмом кущевского РОВД завладел дорогой машиной бизнесмена Александра Исюка.

Отсидел он не весь срок, в 2016 году вышел на свободу по УДО. Сначала вернулся в Кущевскую, потом перебрался в Ростов-на-Дону, а последнее время вообще живет в Ейске.

В этом доме в Ростове-на-Дону и жил ХодычФото: Ольга СУХОВА

- Я намерен подать ходатайство от имени моего доверителя о привлечении Ходыча к уголовной ответственности, - сообщил «КП»-Кубань» адвокат Николая Гордика Александр Войналович. - По материалам уголовного дела имеются все основания полагать, что Ходыч действовал не один. И будет проходить по обвинению в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору.

Он и члены банды цапков вымогали у Гордика три предприятия: АПК «Лидер», агрохим «Кущевский», «Агро Юг Инвест» и ООО «Новые строительные технологии». Они забрали эти фирмы и два земельных участка, общей площадью 4, 5 тысячи га.

- Земли эти были потом переоформлены на подконтрольное цапкам предприятие «Север Кубани», - продолжает Александр Войналович. - Все это было в 2008 году. Тогда на Николая Гордика сфабриковали уголовное дело по заявлению Федора Стрельцова (владелец «Севера Кубани». – Прим. авт) о невозврате кредита. И на время следствия Гордика поместили в СИЗО, куда к нему приходил Ходыч и требовал, чтобы он подписал документы на передачу земель и предприятий в обмен на свободу. Тогда еще Ходыч был действующим сотрудником милиции.

Но потерпевшие по делу о вымогательстве не только Гордик и Исюк. Так же банда цапков, по мнению адвокатов, в принудительно-добровольном порядке произвела слияние двух предприятий, которыми владели бизнесмены Валерий Дорошенко и Сергей Холмовой.

- Их фирмы ушли в агрофирму, подконтрольную цапкам, где Холмовому и Дорошенко сначала выделили часть долей уставного капитала, а потом - лишили. Это делали Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз и Федор Стрельцов, - говорит Войналович. - А к делу о вымогательстве у Гордика, Дорошенко и Холмового еще и причастны жена Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя и ее брат Иван.

Теперь адвокаты потерпевших кущевских бизнесменов требуют наказать Цеповяза и Ходыча по всей строгости закона за вымогательство и компенсировать ущерб.

- Нанесенный Дорошенко и Холмовому ущерб составил 100 млн рублей на каждого, Гордику - 150 миллионов рублей, а у Исюка вымогали больше 70 млн рублей, - пояснили Войналович. - До конца недели я намерен обратиться в Следком с ходатайством о разрешении вопроса о привлечении к уголовной ответственности и Ходыча.

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Экс-глава центра по борьбе с экстремизмом кущевского РОВД Александр Ходыч обживается на новом месте. Из родной станицы он давно уехал и уже успел сменить два места жительства.

- Так Ходыч у нас в станице ж больше не живет, - говорит уже бывшая соседка экс-сотрудника УВД. Ее дом - рядом с тем коттеджем, где когда-то обитал Ходыч. – Он буквально через несколько месяцев после того, как вернулся из тюрьмы, собрал вещи и куда-то уехал (продолжение)

Кущевская волнуется: Член банды Цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (продолжение) Нет денег на крабов и красную икру: суд отказал Цеповязу сразу в двух исках на 9 и 32 млн рублей

Чем дальше в лес, тем больше исков. Так можно описать жизнь Вячеслава Цеповяза за решеткой. Как только один суд отказывает ему в удовлетворении жалоб, сиделец тут же присылает новый. Всего от кущевского бандита, который прославился своими обедами в колонии строго режима, прилетело 8 исков. И все они – о взыскании в его пользу различных сумм. Исчисления идут в миллионах (читайте далее) ДЕЛО ЭКС-ЖЕНЫ ВЯЧЕСЛАВА ЦЕПОВЯЗА НАТАЛЬИ СТРИШНЕЙ