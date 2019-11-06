Бывшая жена кущевского бандита Вячеслава Цеповяза впала в кому

В Железнодорожном суде Ростова-на-Дону 6 ноября рассматривалось дело бывшей жены Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней. Ее обвиняют в вымогательстве крупной суммы у кущевского предпринимателя Александра Исюка. Но на заседание Стришняя не явилась.

- Судебное заседание, которое назначено на сегодня, не состоялось, потому что Наталья не смогла присутствовать на нем по состоянию здоровья, - сообщил сайту «КП»-Кубань» один из ее адвокатов Андрей Ригерт.

А другой защитник, Мурад Мусаев, заявил, что его клиентка впала в кому.

- 5 ноября Наталья, у которой тяжелое онкозаболевание, впала в кому, - рассказал журналистам адвокат. - Я пока точно не знаю, о чем речь. На последнем заседание, которое было в конце октября, она уже очень плохо себя чувствовала.

Стришняя сейчас находится под домашним арестом. Адвокаты не сообщают, увезли ли ее в больницу, или она находится дома под наблюдением врачей.

Напомним, Наталью Стришнюю и ее брата Ивана задержали в конце июня. По версии следствия, они вымогали еще в 2010 году около 70 млн рублей у бизнесмена из Кущевской. Сам предприниматель написал заявление на них только в 2019 году, до этого он боялся.

Адвокаты Стришней уверены, что таким образом ей мстит ее бывший муж, который сейчас находится в колонии строго режима за преступления в Кущевской, которые он совершал в составе банды Сергея Цапка. Все активы предприятия «Слава Кубани» перешли к его бывшей жене Наталье Стришней, и он сейчас через суд пытается вернуть себе половину.

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