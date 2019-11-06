Бывшая жена кущевского бандита Вячеслава Цеповяза впала в кому
В Железнодорожном суде Ростова-на-Дону 6 ноября рассматривалось дело бывшей жены Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней. Ее обвиняют в вымогательстве крупной суммы у кущевского предпринимателя Александра Исюка. Но на заседание Стришняя не явилась.
- Судебное заседание, которое назначено на сегодня, не состоялось, потому что Наталья не смогла присутствовать на нем по состоянию здоровья, - сообщил сайту «КП»-Кубань» один из ее адвокатов Андрей Ригерт.
А другой защитник, Мурад Мусаев, заявил, что его клиентка впала в кому.
- 5 ноября Наталья, у которой тяжелое онкозаболевание, впала в кому, - рассказал журналистам адвокат. - Я пока точно не знаю, о чем речь. На последнем заседание, которое было в конце октября, она уже очень плохо себя чувствовала.
Стришняя сейчас находится под домашним арестом. Адвокаты не сообщают, увезли ли ее в больницу, или она находится дома под наблюдением врачей.
Напомним, Наталью Стришнюю и ее брата Ивана задержали в конце июня. По версии следствия, они вымогали еще в 2010 году около 70 млн рублей у бизнесмена из Кущевской. Сам предприниматель написал заявление на них только в 2019 году, до этого он боялся.
Адвокаты Стришней уверены, что таким образом ей мстит ее бывший муж, который сейчас находится в колонии строго режима за преступления в Кущевской, которые он совершал в составе банды Сергея Цапка. Все активы предприятия «Слава Кубани» перешли к его бывшей жене Наталье Стришней, и он сейчас через суд пытается вернуть себе половину.
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О том, что на появившихся в СМИ фото «красивой жизни» в колонии изображен не Вячеслав Цеповяз, уверен его адвокат.
- Об этих снимках мой подзащитный знает еще с начала 2018 года. Он сказал, что человек, изображенный на фото, лишь похож на него. Например, на снимке с шашлыками, Цеповяз сказал, что телосложение абсолютно не его. Он периодически то набирает вес, то резко сбрасывает, но его реальная комплекция и та, что на фото, - разные, - уверяет защитник Эльбрус Муртазов. - К тому же беседки, виды комнат на снимках - такого в колонии нет. Так что это бред. Изначально, он вообще думал, что это шутка. Но, когда его стали постоянно донимать этими снимками, занервничал (читайте далее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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