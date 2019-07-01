Бывшая жена члена банды цапков Вячеслава Цеповяза объявила голодовку в СИЗО

Владелица кущевского агрохолдинга "Слава Кубани" Наталья Стришняя, которую арестовали на месяц и 25 суток за вымогательство, объявила голодовку в СИЗО Ростова.

- Я был у Натальи с изоляторе, она объявила голодовку, - сообщил сайту «КП»-Кубань» адвокат Стришней Эдуард Чургулия. – Она требует обратить на себя внимания прокуратуры, Следственного комитета и тех лиц, которые допустили ее арест. Наталья заявляет, что она ни в чем не виновата, что ни у какого Исюка, которого она даже не знает, не вымогала 70 миллионов рублей. А ее арест – это чей-то заказ, чтобы обанкротить ее. На ОПХ «Слава Кубани» изъяли все документы и арестовали урожай. Дольщики уже приходят к детям Натальи и требует свои выплаты. Работа всего комплекса встала. 300 человек могут через несколько недель остаться на улице. Наталья очень переживает, она третий день пьет одну воду, ничего не ела.

По словам защитника, у нее – лейкемия и лекарства, которые ей необходимы, сможет получить только во вторник, 2 июля – в этот день в СИЗО разрешено носить передачки.

- Я уже подал в суд жалобу, чтобы обжаловать арест, - сообщил «КП»-Кубань» Чургулия. – Сейчас готовлю жалобу в прокуратуру, с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Напомним, бывшую жену члена кущевской банды цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю задержали в субботу, 29 июня рано утро. Люди в масках ворвались в ее дом и увезли в отделение. Одновременно с этим на предприятии, которое отошло к ней после того, как ее мужа арестовали за преступления в Кущевской, изъяли все учредительные документы, а также арестовали весь урожай. Стришнюю и ее брата подозревают в вымогательстве 70 млн у предпринимателя из Кущевской Александра Исюка.

Хотя сам бизнесмен, который занимался в станице тем, что продавал автозапчасти, уже был судим за мошенничество. А еще с него через суд выбивали долги.

«Послужной список» у Исюка впечатлительный. Если верить решениям суда, 30 июня 2010 года с него и его жены постановили взыскать вексельный долг в 3 500 000 рублей. В ноябре этого же года другим решением суда с него должны были списать 290 000 рублей, который он также брал в долг.

А в марте 2011 года его обвинили в «уклонении от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации и иные документы, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений, в крупном размере». В июне 2011 года решением Кущевского райсуда с него должны были списать около 1 000 000 рублей заемных средств.

Судилось с Александром Исюком и предприятие «Слава Кубани». 27 июля 2011 года Кущевский райсуд вынес решение о взыскании с него в пользу ОПХ заемных денежных средств в сумме 386 000 рублей. В декабре еще одни решение он должен был выплатить другому лицу более 400 000 руб. А уже весной 2012 года с ним судились из-за долга в 800 000 рублей.

А в мае 2013 года Александра Исюка признали виновным сразу по нескольким статьям - 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), части 2 статьи 199 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»), части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Как стало известно «КП»-Кубань», сейчас Исюк проходит еще по одному делу по мошенничеству и находится под подпиской о невыезде.

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