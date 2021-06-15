Члену банды цапков вернули 17 миллионов квадратных метров земли после закрытия уголовного дела

Вячеслав Цеповяз

Любитель деликатесов даже в тюрьме Вячеслав Цеповяз, финансист в банде цапков, не будет отбывать новый срок за вымогательство. Кущевскую ОПГ осудили больше 8 лет назад. Но два года назад сразу несколько бизнесменов подали заявление в полицию и Следком. Несколько миллионов рублей требовали цапки в том числе и со станичного бизнесмена Александра Исюка.

- Деньги у меня вымогал Вячеслав Цеповяз, его жена Наталья, ее брат Иван Стришний, а еще Сергей Цапок, Федор Стрельцов и Владимир Алексеев, - заявил силовикам предприниматель. – Они угрожали мне, если не принесу им денег.

Так, по словам Исюка, он передал цапкам больше 70 млн рублей. Но долгое время об этом не сообщал силовикам. Заявление принес только несколько лет спустя после того, как банду осудили.

Однако, как оказалось, собрать неопровержимые доказательства на этот счет не получилось. Слишком много времени прошло с тех пор. Подтвердить банковские переводы цапкам не представляется возможным.

Все действующие лица этого уголовного дела о вымогательстве, которое возбудили следователи, могли получить до 15 лет тюрьмы (а Цеповяз увеличить свой срок). Но в итоге оно было прекращено.

А вместе с документом, освобождающим членов банды цапка из-под ареста, им вернули все нажитое непосильным трудов. В частности, у Вячеслава Цеповяза в собственности числится около 17 млн квадратных метров земли.

Напомним, на широкую ногу Цеповяз жил даже в тюрьме. Он прославился своими пиршества в тюрьме строго режима. Вячеслав Цеповяз за решеткой себе ни в чем не отказывал, питался крабами и красной икрой, жарил шашлыки и даже владел тюремной пасекой. Позже за "неуставной" быт его перевели в более спартанские условия в омскую колонию №6. Но вернувшись на волю, бывший бандит бедствовать явно не будет.

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