Один из цапков признался в новых преступлениях и написал явку с повинной

В колонии особого режима киллер банды Цапков Владимир Алексеев признался в новых преступлениях. Вова Беспредал – такое прозвище было у него в Кущевской, - в подробностях рассказал, кто и как вымогал деньги у станичных бизнесменов. И написал явку с повинной.

Вову Беспредела осудили в ноябре 2013 года за убийства в Кущевской. Его, вместе с остальными членами банды цапков и главарем ОПГ отправили по этапу приговором Краснодарского краевого суда.

Алексееву, лидеру банды Сергею Цапку и другому киллеру преступной группировки Игорю Черныху дали пожизненные сроки. Но отбывать наказание отправился только Владимир Алексеев – его этапировали в Мордовию. А Черных и Цапок скончались в камере СИЗО.

Еще троих осудили на 20 лет – Вячеслава Цеповяза, Владимира Запорожца и дядю главаря банды Николая Цапка.

Вячеслав Цеповяз

Пока все они отбывают наказание, несколько кущевских бизнесменов написали заявления на Цеповяза, его бывшую жену и ее брата и на Алексеева о вымогательстве.

Цеповяза даже доставили из Омска в СИЗО Ростова-на-Дону для дачи показаний. А Владимиру Алексееву обвинение в вымогательстве уже предъявили.

Он сам ни в чем не отказывался и сознался в преступлении, написав явку с повинной.

- Владимиру Алексееву предъявили обвинение по новому уголовному делу по пункту в части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), - сообщил сайту «КП»-Кубань» адвокат Александра Исюка Генрих Хачатуров. – Сам Алексеев согласился с обвинением. И сейчас идет расследование дела.

Алексеев подробно рассказал следствию, кто, когда и где вымогал деньги, земли и предприятия у кущевских бизнесменов.

- В преступную группировку также входили Вячеслав Цеповяз, его жена Наталья, ее брат Иван Стришний, Федор Стрельцов, - рассказывал на допросах Алексеев. – Лидер ОПГ Сергей Цапок брал на себя силовое воздействие, Стрельцов отвечал за обналичивание денег и выступал в роли смотрящего за всеми предприятиями банды. Самыми умными и хитрыми в банде были Вячеслав Цеповяз, его жена Наталья и Иван Стришний, именно они спланировали все преступления. Так они спланировали преступления в отношении Валерия Дорошенко, Сергея Холмового, Александра Исюка, Николая Гордика и братьев Дзюбы.

По словам Алексеева, в 2010 году они разработали схему по завладению имуществом бизнесмена Александра Исюка.

- Когда Исюка затягивал с выплатами банде, Слава Цеповяз, его жена и ее брат предложили Сергею Цапку назначить штраф бизнесмену, - рассказывал Вова Беспредел в своей явке с повинной. – При этом Наталья Цеповяз пояснила, что Июск ездит на дорогом автомобиле и можно в качестве штрафа его забрать.

Машину у предпринимателя в итоге отобрали и ее на себя оформил Алексеев. Проездив на ней год, авто продали, а деньги разделили между Сергеем Цапков, Натальей и Вячеславом Цеповяз и Иваном Стришним.

Алексеев в суде в ноябре 2013 года

Однако когда Исюк передала банде 70 млн рублей Алекссев не присутствовал.

- Но я неоднократно видел, как Исюк приезжал в офис «Славы Кубани» (предприятие, которым владел Вячеслав Цеповяз. – Прим. Авт) и говорил мне, что привез деньги, - пояснил Алексеев. – Назначение данных денежных средств мне было известно от Сергея Цапка. Так же со слов Цапка мне было известно, что часть денег ему привозили дочка и жена Исюка. Но точная сумма мне не сообщалась и при передаче денег я не присутствовал.

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- Алексеев рассказал, что состоял в банде цапков с 2000 по 2010 годы. А также пояснил, кто какие функции выполнял в ОПГ, - говорит источник в правоохранительных органах. – Так он рассказал, что Федор Стрельцов (он сейчас находится в международном розыске. – Прим. Авт) был распорядителем активов банды, Сергей Цапок решал вопросы с силовиками, а Вячеслав Цеповяз, его бывшая жена Наталья Стришняя и ее брат Иван работали с банками (продолжение)

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