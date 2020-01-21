Вымогали заводы, земли и миллионы рублей: Вячеслав Цеповяз приехал в СИЗО Ростова-на-Дону для нового следствия

Осужденного за преступления в Кущевской Вячеслава Цеповяза перевели из колонии Омска в СИЗО Ростова-на-Дону. Здесь любителя крабов, шашлыков и красной икры, которыми он питался за решеткой, будут допрашивать по новому уголовному делу.

- Цеповяза доставили в Ростовскую область для проведения следственных действий по новым уголовным делам, - сообщил сайту «КП»-Кубань» адвокат потерпевшего от действий Цеповяза Генрих Хачатуров. – Насколько мне известно, следствие должно предъявить ему обвинение в вымогательстве.

Как стало известно «КП»-Кубань», Цеповяза будут привлекать в качестве подозреваемого в уголовном деле о вымогательстве более 70 млн рублей у кущевского бизнесмена Александра Исюка. По этому делу уже проходят бывшая жена Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя и ее брат Иван. Их задержали летом прошлого года и отправили в СИЗО Ростова-на-Дону, но осенью отпустили под домашний арест.

Стришнюю и ее брата будут судить не вместе с Цеповязом – следствие выделило дело любителя красной икры в отдельное производство.

Банда цапков в ноябре 2013 года в зале суда

Кроме того, Цеповяз замешан и в вымогательстве земель и предприятий у другого кущевского бизнесмена Николая Гордика.

- Он, Федор Стрельцов, Владимир Алексеев и Александр Ходыч вымогали у Гордика три предприятия: АПК «Лидер», агрохим «Кущевский», «Агро Юг Инвест» и ООО «Новые строительные технологии». Они забрали эти фирмы и два земельных участка, общей площадью 4, 5 тысячи га, - пояснил адвокат Николая Гордика Генрих Хачатуров. – Ущерб, который банда нанесла моему клиенту, составил более 100 млн рублей. Так же через вымогательство другой бизнесмен Валерий Дорошенко лишился долей в предприятии.

Адвокаты потерпевших также просят привлечь к ответственности и бывшего сотрудника кущевского РОВД Александра Ходыча. Экс-начальник центра по противодействию экстремизма уже отсидел срок за мошенничество с использованием служебного положения – завладел дорогой иномаркой Николая Гордика. И теперь, как считают адвокаты, должен ответить и за вымогательства.

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