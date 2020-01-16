Дело распорядителя активов банды цапков, скрывшегося на Украине, просят изменить

Бизнесмена Федора Стрельцова в Кущевской хорошо знают. Он водил дружбу с бандой Сергея Цапка и занимался приумножением «кубышки» ОПГ. Его считают активным участником преступной группировки цапков, но в поле зрения силовиков в ноябре 2010 года он не попадал. Тогда ОПГ жестоко убила станичного фермера Сервера Аметова, его семью и гостей – всего 12 человек.

На дело с бандой Стрельцов не ходил. Он больше решал денежные вопросы, за что его и прозвали Федя Обнал. Решал, как говорят адвокаты, мошенническим путем – вымогал деньги, предприятия и земли у местных бизнесменов.

И сейчас на Стрельцове висят сразу несколько уголовных дел, четыре из которых – за мошенничество в особо крупном размере. Когда началось следствие, Федя Обнал сбежал. Сначала он уехал в Израиль, а оттуда в 2014 году перебрался на Украину, где, как поговаривают, он активно сотрудничает с местным СБУ. Стрельцов объявлен в международный розыск, к делу подключился Интерпол, но вернуть бизнесмена в Россию пока не представляется возможным.

Проходит Федя Обнал по делу холдинга «Агрохимавиа», с которым фирма Стрельцова заключила договор на поставку удобрений, а денег так и не перечислила. Ущерб составил 32 млн рублей.

Александра Ходыча тоже просят привлечь к уголовной ответственности

Другое дело о мошенничестве связано с дорогими автомобилями. По фиктивным договорам предприятие Стрельцова завладело двумя Лексусами и одним Мерседесом фирмы ООО «Компаньон». Все вместе авто оцениваются в 11 млн рублей.

Также по версии следствия, Стрельцов незаконно оформил земельные участки, принадлежащие ЗАО «Маяк», на свою фирму. И нанес этим многомиллионный ущерб закрытому акционерному обществу. А еще Федя Обнал завладел акциями кущевского предпринимателя, ущерб составил 50 млн рублей.

Все эпизоды о мошенничестве соединены в одно производство. И теперь одно из дел Стрельцова адвокат потерпевшего кущевского бизнесмена Николая Гордика просит переквалифицировать в другую статью – за вымогательство.

- К уголовному делу о мошенничестве было присоединено другое дело - по факту незаконного приобретения права на имущество предприятий ООО «Агропромышленная компания «Лидер», ООО «АгроЮгИнвест», ООО «Агрохим «Кущевский», принадлежащие Николаю Гордику, - пояснил сайту «КП»-Кубань» адвокат Александр Войналович. – Эти предприятия у моего доверителя Федор Стрельцов отобрал, действуя в составе группы лиц, в которую входили Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз и Александр Ходыч. Ущерб, который нанесли Гордику, составил более 150 млн рублей. Так же на роль Ходыча, Стрельцова и иных участников показали и другие свидетели и потерпевшие. Однако Ходыч так и не привлечен к уголовной ответственности, а Стрельцову ошибочно предъявлено обвинение в мошенничестве. Поэтому мы просим следствие изменить Стрельцову статью на вымогательство. И вынести новое постановление о его привлечении к уголовной ответственности в качестве обвиняемого.

По словам адвоката, предприятия цапковская банда отобрала у Гордика еще в 2008 году.

- Но после жестокого убийства 12 человек экономические преступления банды не были расследованы, - говорит другой адвокат потерпевшего Генрих Хачатуров. – До недавнего времени следственные органы Кубани закрывали на это глаза, поэтому все дела передали на расследование в Ростовскую область. И только сейчас ими стали активно заниматься.

В вымогательстве подозревают и Вячеслава Цеповяза

Так же адвокаты Гордика сейчас просят привлечь в качестве обвиняемого и бывшего начальника центра по противодействию экстремизма кущевского РОВД Александра Ходыча. Он водил тесную дружбу с цапками и, находясь при исполнении, покрывал банду. Только отсидел Ходыч срок за мошенничество, с использованием служебного положения - он отобрал у Гордика дорогой джип.

Ходатайство, которое адвокат отправил в Следком Ростовской области

Ходатайство, которое адвокат отправил в Следком Ростовской области

Адвокат Александр Войналович уже отправил ходатайство следователю. В нем он просит: «При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступлении, вынести постановлении о привлечении Александр Николаевича Ходыча к уголовной ответственности, предусмотренной пунктом б, части 3, статьи 163 УК РФ («Вымогательство»)»

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Говорят, в СИЗО Ростова-на-Дону Цеповяза ждет каша и котлеты, а вовсе не крабы и шашлыки (продолжение)

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Только исполнять решение суда сидельцы не спешат уже как четыре года. Их зарплаты в колониях не хватит, даже если они будут работать до конца своих дней (продолжение)

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