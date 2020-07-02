Новое дело банды цапков расследовали и готовят отправить в суд

Банду кущевского головореза Сергея Цапка осудили еще семь лет назад. Но как оказалось, они ответили еще не за все бесчинства, которые творили в Кущевской. Сразу несколько бизнесменов подали на ОПГ в полицию и Следком за вымогательства крупных сумм. Несколько миллионов рублей требовали цапки в том числе и от станичного бизнесмена Александра Исюка.

- Деньги у меня вымогал Вячеслав Цеповяз, его жена Наталья, ее брат Иван Стришний, а еще Сергей Цапок, Федор Стрельцов и Владимир Алексеев, - заявил силовикам предприниматель. – Они угрожали мне, если не принесу им денег.

Владимир Алексеев сейчас отбывает пожизненное наказание, но скоро у него будет еще одна судимость

И бизнесмен носил. Так, по словам Исюка, он передал цапкам больше 70 млн рублей. Но долгое время об этом не сообщал силовикам. Заявление принес только несколько лет спустя после того, как банду цапков осудили.

В прошлом году за вымогательство задержали бывшую жену Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю и ее брата Ивана. Цеповяз в ОПГ отвечал за финансовые потоки, на дело в дом фермера Аметова не ходил, в массовой резне замечен не был (тогда банда жестоко убила 12 человек, в том числе и детей). Но на нем висит ряд других преступлений. А еще он прославился своими пиршества в колонии строго режима. Вячеслав Цеповяз за решеткой себе ни в чем не отказывал, питался крабами и красной икрой, жарил шашлыки и даже владел тюремной пасекой.

Вячеслав Цеповя

За вымогательство денег у бизнесмена банде может грозить до 15 лет лишения свободы. Если всех признают виновными, впервые за решетку отправится Наталья Стришняя и ее брат.

А вот Цеповязу к его существующему сроку могут добавить еще. Владимир Алексеев просто получит еще одну судимость, ведь его отправили на нары на всю жизнь.

По делу проходит еще и Сергей Цапок. Но так как его уже нет в живых – он умер от оторвавшегося тромба в 2013 году, дело в отношении него закрыли.

Наталья Стришняя

- Расследование дела завершено, обвиняемые с ним сейчас знакомятся, - рассказал сайту «КП»-Кубань» адвокат Александра Исюка Генрих Хачатуров. – А тем временем Наталье Стришней продлили домашний арест до 6 августа. Как только она изучит все, дело передадут в суд.

Вполне возможно, что судить банду по новой будут уже этим летом.

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (продолжение)