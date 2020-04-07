Потерпевшего по делу банцы Цапков взяли под госсзащиту и теперь его охраняет полиция

Бизнесмен из Кущевской Александр Исюк теперь выходит на улицу вместе с полицией. К предпринимателю приставили силовиков для защиты - чтобы с ним ничего не случилось. И взяли под госзащиту.

- Дело в том, что в адрес Александра Исюка и его семьи поступали угрозы. Поэтому следствием принято решение о включение его в программу госзащиты, - пояснил сайту "КП"-Кубань" адвокат бизнесмена Генрих Хачатуров. - Теперь потерпевший будет является на следственные действия в сопровождении сотрудников полиции, а адрес место его жительства и телефоны будут известны только сотрудникам полиции и его адвокатам.

Александр Исюк - потерпевший по уголовному делу о вымогательстве. По версии следствия, у него еще в 2010 году члены банды цапков вымогали приличную сумму - более 70 млн рублей.

Но только в прошлом году Исюк подал заявление в полицию о вымогательстве, когда все члены кущевской ОПГ уже сидели на нарах.

- Банда была осуждена за убийства у Кущевской, в том числе и за резню в доме фермера Аметова еще в 2013 году. Но за экономические преступления так и не ответила, - пояснил Генрих Хачатуров. - Поэтому мы и подали заявление в полицию о вымогательстве. И сейчас по уголовному делу проходят Вячеслав Цеповяз, его бывшая жена Наталья Стришняя, ее брат, Владимир Алексеев и экс-начальник центра по противодействию экстремизма кущевского РОВД Александр Ходыч.

По версии следствия, Стришняя и участники ОПГ в марте 2010 года вымогали деньги у Исюка в офисе «Славы Кубани» - фирмы, которая тогда принадлежала Вячеславу Цеповязу. Тому самому, который прославился в колонии строго режима своими пиршествами. За решеткой он питался крабами, красной икрой, шашлыками. У его были собственный мангал и пасека. По словам адвоката Исюка, после того, как бизнесмен подал заявление в силовые органы, в адрес предпринимателя начали поступать угрозы. Поэтому в отношении неустановленного круга лиц Главное следственное управление МВД Ростовской области возбудило уголовное дело по угрозам. А теперь взяли Александра Исюка под госзащиту.

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