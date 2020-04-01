«Она вменяемая»: бывшая жена Вячеслава Цеповяза просила суд признать ее психически нездоровой, чтобы снизить срок

Дело бывшей жены кущевского бандита Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней выруливает на финишную прямую. В Ростовском суде, 1 апреля, в очередной раз его слушали. На заседании Стришнюю признали вменяемой, тогда как она сама и ее адвокаты настаивали на обратном.

Еще в ноябре прошлого года Наталья Стришняя наглоталась таблеток, ее увезли в тяжелом состоянии в реанимацию. А когда она пришла в себя, ее отправили в психбольницу - сообщалось, что ей необходима помощь специалистов. В суде ее адвокат просил признать Стришнюю невменяемой. Поэтому была назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Ее результаты и озвучили на заседании в Ростовской области, где и слушают дело бывшей жены Вячеслава Цеповяза о мере пресечения для нее. Стришнюю обвиняют в вымогательство нескольких миллионов у кущевского бизнесмена Александра Исюка.

- Судебно психиатрическая экспертиза признала Стришнюю Наталью вменяемой как в момент совершения преступления, так и в настоящее время, - сообщил сайту "КП" -Кубань" адвокат потерпевшего Генрих Хачатуров. - В связи с чем Стришняя не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера. Сейчас ознакомят всех фигурантов и их защитников с заключением эксперта, после перейдут к ознакомлению с материалами уголовного дела. После этого дело поступит в суд и уже Сришней смогут вынести приговор.

За вымогательство денег у бизнесмена ей может грозить до 15 лет лишения свободы. А так как экспертиза о ее вменяемости уже готова и если больше не будет никаких ходатайств со стороны адвоката Стришней, уже совсем скоро ей могут вынести приговор.Пока что в судах решается лишь вопрос о заточении Натальи Стришней. После того, как в июне прошлого года ее задержали по подозрению в вымогательстве, бывшую жену кущевского бандита отправили в СИЗО. А потом суд изменил ей меру пресечения и отправил под домашний арест. Эта мера постоянно продлевалась. И теперь суд снова отправил Стришнюю ждать следующего заседания в ее особняк в Кущевской. На этот раз домашний арест продлили до 6 июля.

А если бы ее признали психически-больной, наказания Наталья Стришняя бы избежала, отделавшись принудительным лечением в больнице.

Кстати, вместе с Натальей Стришней будут судить и ее бывшего мужа Вячеслава Цеповяза, который прославился в колонии строгого режима своими пиршествами с крабами и шашлыками. Он тоже проходит по делу о вымогательстве денег у станичного бизнесмена. Показания Цеповяз уже дал, обвинение ему предъявлено.

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