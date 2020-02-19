На Кубани арестовали имущество бухгалтера банды Цапков

Пока распорядитель активов банды Сергея Цапка Федор Стрельцов прячется от правосудия на Украине, в Краснодарском крае наложили арест на его имущество. Правда, было это сделано еще в декабре прошлого года, но заговорили об этом только сейчас.

- На три здания, одно сооружение, один участок и одно помещение наложен арест, Росреестру запрещены любые регистрационные действия с принадлежащим должнику имуществом, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в Арбитражном суде Краснодарского края.

В рамках банкротства фирмы Стрельцова арестован земельный участок в Кущевской, здания в селе Успенском и помещения в Ростове-на-Дону.

Банкротить агрокомплекс «Кущевский», который принадлежит Федору Стрельцову, начали в сентябре прошлого года. Эту процедуру инициировала бывшая сотрудница предприятия. Она еще пять лет назад заняла Стрельцову деньги, но их так и не вернул. Поэтому женщина пошла в суд и теперь требует вернуть ей 39,7 млн руб.

Сейчас в отношении распорядителя активов банды Цапков расследуется несколько уголовных дел - четыре из которых – за мошенничество в особо крупном размере.

Все эпизоды о мошенничестве соединены в одно производство. И теперь одно из дел Стрельцова адвокат потерпевшего кущевского бизнесмена просит переквалифицировать в другую статью – за вымогательство.

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Пока правая рука кущевского бандита Сергея Цапка Вячеслав Цеповяз отбывает срок за преступления в станице, на него завели еще одно уголовное дело - за вымогательство крупной суммы у бизнесмена Александра Исюка. Об этом сообщил адвокат Генрих Хачатуров – он и защищает предпринимателя (продолжение)

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Девять лет семьи, чьих родственников жестоко убила в станице Кущевской банда Сергея Цапка, бьются за выплаты, которые им положены в рамках компенсаций морального вреда. По решению суда банда цапков должна им около 300 млн рублей, но не всю сумму получили потерпевшие.

119 млн были взысканы со счета матери главаря банды Надежды Цапок, еще 31 млн перечислила жена лидера ОПГ Анжела-Мария. Больше ничего выплачивать потерпевшим они не собираются (продолжение)