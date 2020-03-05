Кущевского бандита Вячеслава Цеповяза взяли под госзащиту

Вячеслава Цеповяза взял под защиту центральный аппарат СУ СК РФ. Он проходит главным свидетелем по делу о беспорядках в колонии строгого режима Амурской области. Свидетелем стал после того, как стало известно о пиршествах, которые там закатывал Цеповяз. Бандит, которого в ноябре 2013 года осудили за преступления в Кущевской, питался в колонии крабами, красной икрой, у него был свой мангал, и руководство исправительного учреждения разрешало ему жарить шашлыки и даже всячески поощряло.

Теперь верхушку УФСИН Амурской области будут судить, и пока не пройдут все тяжбы, Цеповяз оказался невыездным.

В колонии Амурской области Цеповяз питался и крабами

Его хотели этапировать в Ростовскую область по делу о вымогательстве у кущевского бизнесмена Александра Исюка нескольких миллионов рублей. Чтобы уже допрашивать по этому уголовному делу на месте.

- Но Следком взял Цеповяза под госзащиту и теперь его нельзя этапировать в Ростов, - пояснил сайту «КП»-Кубань» адвокат Александра Исюка Генрих Хачатуров. – А проводить все следственные действия можно только в колонии Омской области, где Цеповяз сейчас и находится. После скандала с крабами его перевели из амурской колонии в другой регион.

Как пояснила «КП»-Кубань» Хачатуров, 4 марта в Омск вылетел следователь, который ведет дело о вымогательстве в Ростове-на-Дону.

- В Омске следователь предъявил Цеповязу обвинение в вымогательстве. Я и мой клиент купили билеты и должны были вылететь тоже туда для участия в очной ставке, но Цеповяз отказался давать показания. Поэтому нам пришлось сдать билеты, - пояснил Хачатуров.

Вячеслав Цеповяз теперь проходит по тому же дело, что и его бывшая жена Наталья Стришняя и ее брат Иван. Их обвиняют в вымогательстве более 70 млн рублей у кущевского бизнесмена Александра Исюка.

Также потерпевший попросил привлечь к ответственности и киллера банды цапков Владимира Алексеева. Он тоже участвовал в вымогательстве. Причем не у одного Исюка, а и у других предпринимателей из Кущевской. Алексеев, которой отбывает пожизненный срок за убийства в Кущевской, уже во всем сознался и написал явку с повинной.

Владимир Алексеев пишет явку с повинной

Также адвокаты потерпевших также просят привлечь к ответственности и бывшего сотрудника кущевского РОВД Александра Ходыча. Экс-начальник центра по противодействию экстремизма уже отсидел срок за мошенничество с использованием служебного положения – завладел дорогой иномаркой Николая Гордика. И теперь, как считают адвокаты, должен ответить и за вымогательства.

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