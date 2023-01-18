Кинотеатр под землей и зеркальные стены. Какой хотел сделать «Аврору» Сергей Галицкий

Фото: администрации Краснодарского края

Кинотеатр «Аврора» – легенда Краснодара. Он стоит в центре мегаполиса, на улице Красной. Правда, здание не работает с 2015 года. Тогда его закрыли на реконструкцию. Планировалось, что рабочие приведут в порядок фасад и двор и сделают косметический ремонт внутри. Но работы затянулись. Подрядчик исчез. Зато появился новый инвестор – Сергей Галицкий. Он взялся за реконструкцию.

Новый проект памятника архитектура готовило европейское бюро. Оно сохранило исторические особенности здания и представило рендеры. По задумке, здание получило бы выставочный центр, несколько залов, кафе и концертную площадку на 1,2 мест. А еще ушло бы под землю – на 21 метр.

Фото: администрации Краснодарского края

Проект уже одобрили горожане. Они голосовали за него на сайте мэрии. Ожидалось, что новую «Аврору» откроют уже в 2025-м. Но работы затянулись, а подрядчик ушел – из-за проблем с поставкой зарубежных материалов.

- В конце прошлого года встречался с Сергеем Галицким, он сказал так: «Я слово дал, я его сдержу». Бизнесмен продолжит реконструкцию кинотеатра. Но это будет та «Аврора», которая была до реконструкции, - пояснил Евгений Наумов, глава Краснодара.

Фото: администрации Краснодарского края

То есть зданию вернут исторический фасад. Вернут даже пиццерию на первом этаже.