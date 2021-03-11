«Аврора» станет уникальной: архитектор рассказал, какие сложности возникнут при воплощении проекта в жизнь

Фото: администрации Краснодарского края.

Легендарный кинотеатр в Краснодаре закрыли на ремонт еще в зимой 2015 года. Тогда планировалось отреставрировать фасад здания, провести косметический ремонт внутри, облагородить дворик. И поначалу работа кипела - подрядчики сняли со здания окна, разрушили часть перегородок, но внезапно все затихло. Не успев начаться, реконструкция закончилась. Те, кто обещали сделать из «Авроры» конфетку, пропали.

Реанимировать памятник архитектуры взялся известный бизнесмен Сергей Галицкий.

После всех согласований («Аврора» же архитектурный памятник) краснодарцам показали новый проект реконструкции. Поверить в то, что планируют воплотить в жизнь архитекторы, пока сложно.

Фото: администрации Краснодарского края.

Что появится:

- Выставочный центр,

- Несколько кинотеатров,

- Кафе

- Киноконцертный зал на 1200 мест.

Все развлечения будут под землей — планируется, что разместится все на 21-метровой глубине.

Фото: администрации Краснодарского края.

И хотя всем краснодарцам проект понравился, в городе все же решили выполнить все формальности. А именно – дать возможность высказаться по проекту и самим жителям. Поэтому на сайте краснодарской мэрии открыли специальный раздел, в котором народ может оставить свои комментарии. Что-то предложить. Ну и проголосовать за представленный вариант. И если плюсов будет больше, чем минусов, «Аврору» начнут ремонтировать по этому проекту.

- Перед голосованием жители Краснодара смогут в специальном разделе на сайте посмотреть визуализацию проекта и после наглядной демонстрации оценить его, - сообщили в администрации города.

Фото: администрации Краснодарского края.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Когда я впервые увидел проект вживую, то, прежде всего, захотелось разобраться в нем подробнее. Поскольку он включает в себя очень много уникальных решений. Я потратил 1,5 часа, чтобы изучить все детально и понять, как это будет реализовываться в жизнь, - сказал в эфире радио "Комсомольская правда" - Краснодар" главный архитектор Краснодарского края Илья Поздняков. – Очень много времени и сил придется потратить на сохранение существующего объекта. Чтобы создать огромное количество объектов на глубине, необходимо защитить и укрепить существующий фундамент. Для этого будет сделано кольцевое обрамление бетонной стеной шириной около 80 сантиметров на всю глубину.

Стоит сказать, что сооружений, уходящих под землю на 21 метр, в Краснодаре нет. «Аврора» станет первым таким зданием, как когда-то в свое время она была уникальной по своей необычной форме.

ВАЖНО

Как проголосовать

Чтобы поддержать идею реконструкции, нужно поставить отметку возле варианта «да» и отправить свой голос. Но для этой процедуры необходимо авторизоваться через портал «Госуслуги».

Проголосовать можно до 20 марта включительно. После этого, все предложения и замечания рассмотрят эксперты и при необходимости добавят в окончательный проект.

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