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19 января 2023 11:10

Не спешите паниковать. Специалисты рассказали, переживет ли урожай январские морозы

В минсельхозе Кубани рассказали, отразятся ли непривычные январские холода на урожае
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Отразятся ли непривычные январские холода на урожае.

Отразятся ли непривычные январские холода на урожае.

Непривычные морозы хозяйничали на территории Краснодарского края чуть больше недели. Отметки в некоторых районах региона опускались до минус 19 градусов. Аномалией, говорят синоптики, это назвать сложно. Но все-таки жители юга страны таких холодов не припомнят. Зато сейчас на Кубань пришла весна. Взрывной рост температур фиксируют повсеместно - днем воздух прогревается до +15. Но успели ли отразиться морозы на полях?

Кубанские аграрии ведут постоянное наблюдение за состоянием озимых посевов и подготовку к новому полевому сезону. По их словам, пока переживать не о чем.

- У нас риски были у нескольких хозяйств в начале морозов. Поскольку не на всех полях было достаточно снега для защиты посевов от вымерзания. Но я бы не сказал, что это носило массовость, особых опасений нет, - объясняет «КП» - Кубань» фермер Петр Попов. - Повреждения растений возможны, но, скорее, не в нашем регионе, а в центральной части страны, где, действительно, мороз был «колючий».

ВАЖНО

Что говорят синоптики

Кубани такая погода на руку

Подтверждает это и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - На юге Западной Сибири были очень сильные морозы, там вероятно вымерзание озимых, - отметил Роман Вильфанд.

В числе регионов, где с зерновыми все спокойно, находится Кубань.

- В нашей житнице - в Краснодарском крае - ситуация очень благоприятная, - добавляет метеоролог.

КОНКРЕТНО

В минсельхозе считают, что бояться нечего

Как объясняют в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, низкие температурные режимы никак не повлияли на состояние сельхозкультур в Краснодарском крае.

- Для плодовых культур такая погода не критична, сейчас опасений за их перезимовку нет, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе растениеводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. - В настоящее время благоприятная погода дает возможность садоводам начать закладку молодых садов. На сегодняшний день они заложены на площади более 100 гектаров.

Что же касается озимых культур, а это пшеница, ячмень, рапс, то они также не почувствовали на себе прошедших кратковременных морозов.

- Получены хорошие всходы, - добавляют в ведомстве. - Состояние значительной части посевов оценивается как хорошее - 1,1 миллиона гектаров, в удовлетворительном состоянии немного больше 600 тысяч гектаров.

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