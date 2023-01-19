Не спешите паниковать. Специалисты рассказали, переживет ли урожай январские морозы

Отразятся ли непривычные январские холода на урожае.

Непривычные морозы хозяйничали на территории Краснодарского края чуть больше недели. Отметки в некоторых районах региона опускались до минус 19 градусов. Аномалией, говорят синоптики, это назвать сложно. Но все-таки жители юга страны таких холодов не припомнят. Зато сейчас на Кубань пришла весна. Взрывной рост температур фиксируют повсеместно - днем воздух прогревается до +15. Но успели ли отразиться морозы на полях?

Кубанские аграрии ведут постоянное наблюдение за состоянием озимых посевов и подготовку к новому полевому сезону. По их словам, пока переживать не о чем.

- У нас риски были у нескольких хозяйств в начале морозов. Поскольку не на всех полях было достаточно снега для защиты посевов от вымерзания. Но я бы не сказал, что это носило массовость, особых опасений нет, - объясняет «КП» - Кубань» фермер Петр Попов. - Повреждения растений возможны, но, скорее, не в нашем регионе, а в центральной части страны, где, действительно, мороз был «колючий».

ВАЖНО

Что говорят синоптики

Кубани такая погода на руку

Подтверждает это и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - На юге Западной Сибири были очень сильные морозы, там вероятно вымерзание озимых, - отметил Роман Вильфанд.

В числе регионов, где с зерновыми все спокойно, находится Кубань.

- В нашей житнице - в Краснодарском крае - ситуация очень благоприятная, - добавляет метеоролог.

КОНКРЕТНО

В минсельхозе считают, что бояться нечего

Как объясняют в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, низкие температурные режимы никак не повлияли на состояние сельхозкультур в Краснодарском крае.

- Для плодовых культур такая погода не критична, сейчас опасений за их перезимовку нет, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе растениеводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. - В настоящее время благоприятная погода дает возможность садоводам начать закладку молодых садов. На сегодняшний день они заложены на площади более 100 гектаров.

Что же касается озимых культур, а это пшеница, ячмень, рапс, то они также не почувствовали на себе прошедших кратковременных морозов.

- Получены хорошие всходы, - добавляют в ведомстве. - Состояние значительной части посевов оценивается как хорошее - 1,1 миллиона гектаров, в удовлетворительном состоянии немного больше 600 тысяч гектаров.