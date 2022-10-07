Последнее слово водителя Собчак, с которым она попала в смертельное ДТП в Сочи: «Не лишайте меня свободы!»

Олег Цой еще может обжаловать приговор.
В Адлерском районном суде с последним словом выступил водитель Ксении Собчак, с которым она попала в смертельное ДТП в Сочи. Напомним, авария произошла ровно год назад. На трассе Красной Поляны в Volkswagen на огромной скорости врезался «Майбах». Объехав пассажирский автобус, он вылетел на встречку, где столкнулся иномаркой. За рулем элитного авто сидел 40-летний Олег Цой, а на пассажирском сиденье ехала Ксения Собчак. Оба они отделались испугом.
В том ДТП погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, которая ехала в Volkswagen. Травмы получили и остальные пассажиры иномарки - 30-летняя Оксана Садовник и 29-летний водитель Роберт Гедян. После аварии возбудили уголовное дело, суд по которому длился 10 месяцев. Свою вину Олег Цой признал сразу. И перед тем, как услышать приговор, вновь раскаялся за содеянное.
- Ваша честь, я готов возмещать ущерб всем пострадавшим. Поэтому прошу вас не лишать меня свободы. Также у меня есть дети, супруга, которые нуждаются во мне, - робко, запинаясь, попросил подсудимый, когда ему дали слово.
По лицу водителя было видно - он нервничает. Но суд оказался непреклонен. Олега Цоя признали виновным и лишили свободы на два года. Правда, отбывать наказание он будет в колонии-поселения. Стоит отметить, что решение суда пока не вступило в силу, а значит водитель еще может обжаловать приговор и смягчить наказание. О том, будет ли его защита подавать апелляцию, неизвестно.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак, которая проходит по делу как свидетель не будет предъявлять исков. А вот пострадавшая Оксана Садовник собирается требовать от водителя 3 миллиона рублей. Антон Тарасов, бывший муж погибшей Екатерины, пока не заявлял иск о компенсации.
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