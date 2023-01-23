«Двухлетний ребенок один в пальтишке на улице, а дома - труп». Тайна удочерения девочки из Краснодара в США обрастает новыми подробностями

Кейт с мужем Фото: Личный архив

34-летняя Кейт Хайс давно и счастливо живет на побережье Тихого океана в маленьком городке Темекула (с населением чуть больше 100 тысяч жителей) между двумя городами-гигантами Сан-Диего и Лос-Анджелесом. Но вот уже несколько лет она не теряет надежды найти свои корни в России. Дело в том, что Кейт (приемные родители намеренно оставили Кате русское имя) родилась в Краснодаре. Правда, история ее происхождения - одна сплошная тайна.

Когда Кейт выросла и окончила школу, папа и мама - американская пара Эрик и Дебора Кол - рассказали детали ее удочерения. В 6-летнем возрасте они забрали Катю из детского дома в Афипском. Но что было до него - отражено только на бумажных протоколах.

- Меня нашли в Краснодаре в 1992 году, когда мне предположительно было всего три года, - рассказывает Кейт "КП"-Кубань".

По адресу в Краснодаре следов Кати Ивановой мы не нашли Фото: Евгения ОСТРАЯ

Позже милиционеры нашли ее дом — 9-этажка по улице 40 лет Победы, 43, квартира номер 28. А там уже обнаружили труп пожилой женщины.

Муж Кати поддерживает ее идею найти родню в России

- Установить местонахождение матери ребенка не удалось, - сухие формулировки, записанные в милицейском протоколе 30-летней давности, Кейт недавно перевела на английский. Родного русского языка молодая женщина не знает.

Особенности перевода документа, который тонкой ниточкой связывает ее с Родиной, дали ей новую надежду.

Она счастлива в браке и воспитывает двух сыновей. Фото: личный архив

- Ты видела, там два свидетеля, есть два свидетеля того, как меня нашли...- эмоционально говорит "Комсомолке" Кейт.

На самом деле в протоколе, действительно, есть два имени, о которых ранее не было известно. В 1992 году инспектор ОПППН (сейчас это служба ОПДН - отдел по делам несовершеннолетних, - авт.) Людмила Николаевна Артеменко зафиксировала все на бумаге при понятых Анатолии Федоровиче Онищенко, проживающем на улице Дзержинского, 1 и Владимире Ивановиче Вакуленко с улицы Вавилова,19.

- 24.04.1992 года в18.30 был обнаружен ребенок женского пола в возрасте 2-х лет (не 3, как ранее предполагала Кейт), была одета в красное пальто в клеточку, серенькую шапочку с белой отделкой, серые колготки, темно-синие полусапожки, зимние, - гласит протокол. - В связи с тем, что ребенок находится в беспомощном состоянии, поставновила направить ее в детскую инфекционную больницу для решения вопроса.

А дальше причудливая детская память запечатлела больничные стены, в которых какое-то время ей пришлось провести «на передержке». Больше ничего...

Три года назад "КП"-Кубань" удалось выяснить, что по адресу 40 лет Победы, который фигурирует во всех документах Кейт, давно живет большая семья Веры Михайловны Авакянц. Но тогда не было известно, что перешла в собственность эта квартира ей только в 2012 году. А до этого момента жилье числилось на балансе муниципалитета. Сама хозяйка квартиры говорить о том, известно ли, кто жил до нее, не захотела.

Зато в детском доме поселка Афипского рядом с Краснодаром Катю помнят.

- Ее привезли к нам из Краснодара. Но деталей я не знаю, тогда такая разруха была в стране, все работало по инерции, - говорит «Комсомолке» Елена Райдина. - Была обычной девочкой, но с небольшой задержкой развития. ЗПР — есть такой диагноз. Обычно его ставят детям из неблагополучных детей.

Такой протокол нашелся недавно

Пролить свет на происхождение Кати могли бы в органах опеки Краснодарского края. Но ведомство претерпело такое количество реформ за эти годы, что сделать это будет непросто.

- Надо, чтобы сама Катя Хайс приехала в Краснодар, потому что полномочия органов опеки в 90-х годах выполняли администрации населенных пунктов, - сообщили «КП» в краснодарском департаменте соцзащиты.

Приехать в Краснодар для Кейт - пока непростая задача. Дома - дети и муж, офицер ВМФ США. Но она очень надеется, что те самые "свидетели" ее находки в Краснодаре, откликнутся и прольют свет на ее прошлое.

"КП"-Кубань" просит всех, кому что-либо известно об этой истории, связаться с нами по адресу электронной почты evgeniya.ostraya@phkp.ru. Или по телефону редакции 8(861)992-7-992. Нам можно написать в Телеграм @kp_kuban_bot.

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