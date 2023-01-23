Срезали палубу и вынесли каюты. Что стало с сухогрузом «Рио» в Геленджике

Фото: скриншот видео

Сухогруз «Рио» – один из символов Кубани. Его прибило к берегам Геленджика четыре года назад – во время шторма. Судно село на мель с экипажем. Возвращать корабль владелец отказался. Он получил страховку и бежал.

Так, 147-метровый «Рио» остался в Геленджике и стал известным. Его облепили туристы. А бизнесмены водили сюда экскурсии, некоторые – даже на лодках и вертолетах. Ценник на пешие походы был символическим – 500 рублей, на морские и воздушные путешествия – от 1,5 и 50 тысяч соответственно.

Фото: скриншот видео

Люди даже протоптали дорогу вдоль крутого склона. А у судна появились аккаунты в соцсетях. Они рассказывали историю «Рио». Оказалось, что его спустили на воду еще в 1985-м, в Японии. Назывался он – Super Venture. Затем «имя» менялось еще семь раз. А вместе с ним – и владельцы сухогруза.

В Геленджике «Рио» получил новую жизнь. Он стал культовым местом. Но летом 2022-го корабль попал в список объектов, подлежащих разбору. Об этом сообщил минтранс РФ, сославшись на международную конвенцию по удалению затонувшего имущества. А ранее на сервисе объявлений появилась новость о продаже сухогруза – за 50 миллионов рублей. Неизвестно, нашелся ли владелец. Но судно уже лишилось палубы и кают. Специалисты убрали их за четыре месяца.

Фото: скриншот видео

Начались работы еще осенью. Сперва судно лишилось нефтепродуктов. Они остались в трюмах. А уже затем рабочие приступили к распилу судна. Его детали пойдут на металлолом. Для вывоза специалисты даже проложили широкую дорогу вдоль склона.