Вольеры, корм - за счет Илюши. Хозяйка героя вирусного ролика с енотом откровенно рассказала, что дала ей популярность

Енот Илюша нашкодничал так, что популярность хозяйке до сих пор приносит плоды. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ролик про енота Илюшу, который со своими друзьями-подельниками едва не оставил хозяйку без дома, до сих пор распространяется в соцсетях. Погром в жилье Елены Малининой, что устроили пушистые хулиганы, так сильно понравился людям, что буквально за сутки ролик взорвал сеть. Видео набрало два миллиона просмотров за неделю, а сама хозяйка проснулась знаменитой. С того дня прошло полтора года. Елена купила земельный участок в Анапе по соседству со своим домом для всех питомцев, которых спасает вот уже 13 лет. Лапу к этой покупке приложил Илюша, благодаря стараниям которого подписчики перечислили половину суммы участка. Kp.ru узнала, как сейчас поживает зверек, и как себя чувствуют члены большого звездного семейства.

Елена, как и прежде, помогает пушистым. Стерилизует, лечит, пристраивает, кому не удается найти дом - оставляет под своим крыло.

- С Илюшей все хорошо, по-прежнему шкодничает, продолжает становиться героем моих видео. В кадр попадают и другие его товарищи. Сейчас у меня уже 20 енотов - все брошенки, отказники. Многие семьи заводят зверьков, но забывают, что они, прежде всего, хищники, которые могут и цапнуть, и укусить - это их природа, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Елена. - Собак у меня стало 45, было, напомню, 65, кошек - 40. А еще у меня появился конь, привезли его из Перми. Хотели отправить на бойню, ему два дня жить оставалось. Знакомая-волонтер попросила помощи - на спасение не хватало 10 тысяч рублей. В итоге конь остался жив. А потом сердце екнуло, решила забрать его себе. Выглядел он, как верблюжонок, конечно, но сейчас мы его выходили, красавец стал!

Коня должны были отправить на бойню, но его удалось спасти.

Содержит питомцев Елена на свои средства, а также подписчиков. По словам зооволонтера, популярность Илюши до сих пор приносит свои плоды. Пушистый хулиган, сам того не понимая, стал кормильцем.

- Честно скажу, на уход за всеми, кто у меня живет, уходит очень много времени, - признается Елена. - Хотя стараюсь постоянно снимать новые видео с животными, чтобы рассказывать об их жизни. После того, как Илюша прославил нас на всю страну, в соцсетях выросло количество подписчиков. И они сами придумали акцию - "День стольника". Каждый месяц 13-го числа получаю переводы на счет. И этих средств хватает, чтобы всех обеспечить едой, лекарствами по необходимости, удается еще и благоустроить вольеры.

После того, как Елена приобрела участок, она старается его улучшить и для комфорта пушистиков, и для тех, кто приедет на экскурсию. Некоторые посетители приезжают из разных уголков России.

Пушистый хулиган, сам того не понимая, стал кормильцем. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы построили еще один большой вольер енотам, еще и объединили его с прежним. Сделали "тоннель дружбы", чтобы они могли гулять. Правда, сейчас этот он временно закрыт, чтобы они между собой не ругались, - продолжает зооволонтер. - Собакам жилье тоже благоустроили. Но все же планируем сделать стационар - особенно для тех, кто будет на лечении и на карантине. Кстати, у нас есть пес-спинальник по кличке Медик, он всех собак после операций, стерилизаций поддерживает. Сядет рядом с ними и помогает им морально перенести все манпуляции. Главным его сделаем в собачьем стационаре.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы хотите помочь Елене, то средства на закупку кормов, а также благоустройство вольеров, можно перечислить по следующим реквизитам:

Сбер

По номеру телефона: 8-938-530-26-07 Елена Ивановна Ч.

По номеру карты: 4279380672317502

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хозяйка героя вирусного ролика енота Илюши попала в грандиозный скандал

Что стало с енотом Илюшей из Анапы, который получил популярность после погрома дома у хозяйки (читайте далее)

Будет жить по соседству. Еноту-хулигану Илюше купили новую «квартиру» в Анапе

Чтобы приобрести земельный участок, хозяйка зверька Елена Малинина объявила сбор средств, закрыть который удалось за полторы недели (подробнее)