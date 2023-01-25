«Я не могу даже моргать!». Участница конкурса красоты в Сочи назвала сумму компенсации за искалеченную жизнь

Свою улыбку Юлия Тарасевич помнит лишь по фотографиям - после операции она лишилась мимики. Фото: из личного архива героини публикации.

Больше года назад страну шокировала история участницы конкурса красоты Юлия Тарасевич из Сочи. Красавица, сиявшая в свете софитов и позировавшая перед фотографами, рассказала о своей личной трагедии - она больше не может улыбаться и даже моргать. Ее лицо, словно парализовало после неудачной пластики. На операцию, по словам Юлии, ее уговорил хирург Андрей Комаров, который проводил все манипуляции вместе с другим врачом Халедом Омаром. Вот только после хирургического вмешательства что-то пошло не так - у женщины был сильнейший отек. Вместо спасения медики предлагали ей лечение пиявками. Поняв, что лечащий врач от нее открестился, Юлия обратилась за помощью к другим хирургам, написала заявление в Следственный комитет и решила предать жуткую историю огласке.

Сейчас в отношении хирургов, которые проводили операцию Юлии Тарасевич, возбуждено уголовное дело. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья.

- Юлии была проведена экспертиза, которая показала, что все имеющиеся у нее на сегодняшний день последствия - результат проведенной 3 декабря 2020 года пластической операции и допущенных технических нарушений, - говорит kp.ru глава общественной организации "Право на здоровье" Николай Чернышук. - Кроме того, результаты экспертизы доказали, что противопоказаний, о которых заявляют врачи, у пострадавшей не было. А еще эксперты отметили неизгладимость, то есть проблемы, которые у нее возникли, не могут быть устранены самостоятельно.

Вернуть былую внешность Юлии удается с трудом. Фото: из личного архива героини публикации.

Также, по словам Николая Чернышука, у Юлии нарушена мимика - восстановить прежнее функциональное состояние мышц невозможно. По словам женщины, она не может закрывать глаза и даже моргать.

Пока идет уголовное разбирательство, пострадавшая пациентка решила обратиться в суд с иском.

- Степень тяжести вреда в данном случае будет устанавливаться судом, поскольку речь идет о лице. Мы подали гражданский иск о моральном вреде, уже идет рассмотрение. Ущерб мы оценили в 35 миллионов рублей. Операцию проводили два хирурга - суд определит виновное лицо, которое и будет выплачивать деньги пострадавшей, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» Николай Чернышук. - При этом от уголовной ответственности виновных в случившемся это не освобождает.

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