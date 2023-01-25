Гигантские коралловые камни в почках обнаружили врачи у жительницы Новороссийска

Врачи проводили лечение в несколько этапов Фото: t.me/gorbolnica1nvrsk

В Новороссийске врачи спасли пациентку с огромным коралловидным камнем в почке. Специалисты вовремя удалили образования в органе, которые могли привести к тяжелым последствиям. Об этом сообщили в пресс-службе больницы №1 города-героя.

Женщину, страдающую мочекаменной болезнью с тяжелой патологией и развитием сепсиса, доставили в медучреждение перед новым годом. Во время исследования врачи обнаружили два коралловидных камня – самых крупных камней, занимающих почти всю почку. Образования вмешиваются в работу органов, способствуют воспалению и болям. При этом пациент может не подозревать о наличии коралловидных камней – на ранних стадиях никакие болезненные ощущения в организме не проявляются.

Образования, обнаруженные у пациентки, закрывали обе почки, вызвав абсцесс левой.

- В данном случае ситуация осложнялась прорывом абсцесса в брюшную полость, что привело к развитию перитонита, - рассказали врачи.

Коралловидный камень занял практически все пространство почки Фото: t.me/gorbolnica1nvrsk

Специалисты, оценив тяжелое состояние пациентки, назначили лечение в несколько этапов. Проводить его одновременно было невозможно и опасно.

В первую очередь, врачи отделения гнойной хирургии решили проблему с перитонитом.

- Затем урологами было выполнено минимально инвазивное оперативное вмешательство - чрескожное дренирование абсцессов под рентгеновским и ультразвуковым контролем, - рассказали в пресс-службе медучреждения.

Врачи откачали у женщины гнойное отделяемое и установили три дренажа в почку. В это время пациентка находилась в реанимации – при операции специалистам удалось стабилизировать ее состояние.

В первые дни нового года урологи удалили почку, пространство которой занимал коралловидный камень. Как отметили врачи, избежать удаления было невозможно – орган оказался нежизнеспособным. После проведенного лечения состояние пациентки улучшилось. Так, исчезли почечная и печеночная недостаточность, а анализы крови вернулись к показателям нормы.

Сейчас женщину уже готовят к выписке на амбулаторное лечение. По словам врачей, пациентку ожидает продолжительная реабилитация и еще одна операция.

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