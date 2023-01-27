«Выбегали, прикрываясь полотенцами»: Крупный пожар в бане Майкопа тушили больше трех часов

На месте работали 28 человек из личного состава и пять единиц техники. Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

Ночью в Майкоп на пульт спасателей поступило сообщение о крупном пожаре. В 3:41 на переулке Автотранспортном загорелась баня. Огнеборцы до самого утра пытались ликвидировать пламя.

- По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение по всей площади здания, - сообщили в пресс-службе МЧС Адыгеи. - Был объявлен ранг пожара 1 БИС. Создано 2 боевых участка.

Риск от пожара был крайне велик. Возгорание произошло на площади 350 кв.м. Стоило пожарным начать работу немного позже и тогда пламя бы охватило и соседние постройки. Однако, вовремя среагировав, это помогло избежать распространения огня.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», всего на месте тушения были задействованы 28 человек личного состава, а также пять единиц техники. На участке был организован штаб пожаротушения. Спасатели более трех часов боролись с огнем и едким дымом, заполонившим все вокруг.

- В 6:14 утра объявлена полная ликвидация пожара, - сообщили в пресс-службе МЧС Адыгеи.

Очевидцы сообщали, что в момент пожара в бане парились люди, они выбегали на улицу в полотенцах. Но к счастью, никто не пострадал. Огонь полностью устранен. Причины возгорания установят эксперты.

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