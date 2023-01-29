Спали в манеже: Пожар в Краснодарском крае унес жизни 5-месячных близнецов и 3-летней девочки

Расследование продолжается

Трагедия, которая унесла жизни троих детей в небольшом поселке на Кубани, случилась рано утром 29 января. Соседи увидели языки пламени в доме, где жила многодетная семья, и сразу же вызвали пожарных. Спасатели примчали к месту за несколько минут, но, к сожалению, это не спасло малышей. В пожаре погибли 5-месячные близнецы, она спали в манеже, и их 3-летняя сестричка.

39-летней маме и еще двум ее дочкам 7 и 12 лет удалось выжить. Они с ожогами госпитализированы в местную больницу.

Как выяснила «Комсомольская правда» - Кубань», всего в семье восемь детей. Еще трое – уже взрослые, они съехали от родителей и учатся в разных городах. Семья бедная, но на учете как неблагополучная не состояла.

Известно, что в момент трагедии отца не было дома. Сейчас его разыскивают. Не исключено, что он еще не в курсе того, что произошло.

- Местонахождение отца устанавливается, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

По первым предварительным причинам пожар, из-за которого погибли три малыша, произошел из-за замыкания или возгорания электроприбора. Сейчас экспертизы продолжаются, назначена пожаротехническая.

Экспертам нужно время, чтобы узнать точным причины пожара. Горевший дом, превратился в пепелище. СК публиковал кадры с места случившегося, на них видно, что от здания остались лишь обугленные стены.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи установят виновного в пожаре. Также будет дана оценка действиям контролирующих органов, а также органов системы профилактики. В поселке продолжают работать следователи и прокуроры: на место отправили специалистов из Краснодара, самых лучших и опытных.