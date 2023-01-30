Подполковник полиции сбил пенсионера и сбежал. Следком начал проверку после резонансного ДТП

Проводится проверка Фото из архива КП

Следователи организовали проверку после ДТП, в котором предположительно подполковник полиции сбил 60-летнего пешехода и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, авария произошла ночью 28 января на пересечении улиц Вольной и К. Либкнехта в Усть-Лабинске. По предварительным данным, водитель KIA Rio сбил 60-летнего пешехода. Мужчина в этот момент переходил дорогу не по пешеходному переходу. Но водитель, не оказав первую помощь пострадавшему, скрылся с места ДТП.

Сбитого мужчину с травмами доставили в больницу. Тем временем местные жители, увидев знакомую машину, заявили, что она принадлежит заместителю начальника отдела полиции Усть-Лабинского района. В краевом МВД факт того, что владельцем машины является сотрудник районного отдела ведомства, подтвердили. Но кто находился за рулем в момент ДТП, в настоящее время выясняется.

- Следователем территориального следственного отдела краевого управления СКР проверяются все возможные версии произошедшего. Проведены осмотры места происшествия и других участков местности, а также автомобиля, который изъят, назначены судебные медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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