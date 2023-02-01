Транспортный коллапс неминуем. Мэрия Анапы пытается остановить стройку скандальных 10 высоток у моря

В Анапе продолжаю бороться с знаменитым «гетто». Фото: пресс-служба администрации Анапы.

Мэрия Анапы пытается добиться запрета строительства знаменитого «гетто» на берегу Черного моря. ЖК «Центральный» возводят на месте бывшего винзавода «Лазурный». Местные жители очень недовольны сложившейся ситуацией, потому что вокруг десяти домов не планируется возводить социальные объекты. К тому же после заселения ситуация на дорогах может ухудшиться.

В строительстве ЖК не предусмотрено возведение социальных объектов. Фото: газета «Анапа».

- Строительство более 1800 квартир не предусматривает возведения соцобъектов, детских и спортивных площадок в необходимом объеме, развития инженерной инфраструктуры. Также стройка может спровоцировать транспортный коллапс на Анапском шоссе - главной въездной магистрали города, - объяснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Анапы.

Мэрия продолжает активно бороться со стройкой. Фото: газета «Анапа».

Застройщик уверен, что прекращения стройки не будет, потому активно ведет работы. 19 декабря на сайте ЖК появилось объявление о продаже квартир. Неделей ранее в «Центральном» сообщили, что дом аккредитован для военной ипотеки. А буквально несколько дней назад появились фотографии стройки, на которых видно, что фундамент дома уже практически завершен.

Как объяснили в администрации курорта, правовые механизмы, позволяющие запретить строительство объекта, в настоящее время отсутствуют, суд на стороне застройщика. Но в мэрии города уверены - это еще не конец. Власти остаются на стороне горожан, потому борьба со строительством продолжится.

Мэрия продолжает активно бороться со стройкой. Фото: газета «Анапа».

- Мэрия не собирается останавливаться в попытке отстоять интересы города и его жителей, так как данная застройка осуществляется в противоречии с новым генпланом развития курорта, - уточнили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Анапы.

Напомним, в декабре 2020 года по решению градсовета администрация отменила разрешение на строительство. Застройщик обратился в Анапский городской суд, который удовлетворил его требования.

- Мэрия обжаловала указанное решение в различных инстанциях: Краснодарском краевом суде, Четвертом кассационном суде, Верховном суде, - говорят kp.ru в администрации курорта. - Однако судебные инстанции оставили решение без изменений. Следующий шаг, который предпринят мэрией, - кассационная жалоба на имя председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева. Пока она еще не рассмотрена.

Глава Анапы прокомментировал, что если суд встанет на сторону чиновников, то они снесут дома, даже если будут построены все 20 этажей.

- Не потому, что там некачественно строят. Я уверен, что строитель там профессиональный. А потому что так нельзя. Это убийство градостроительное, - сообщил мэр города в интервью изданию «Анапа Регион».

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